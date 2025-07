El tráiler de Ryan Gosling que puede salvar Hollywood y rompe YouTube

Embed - PROYECTO SALVACION Tráiler Oficial Español (2026) Ryan Gosling

Phil Lord y Christopher Miller, el dúo creativo detrás de éxitos como "Spider-Man: Into the Spider-Verse" y "The Lego Movie", vuelven a dirigir juntos después de una década. Su última colaboración como directores fue "22 Jump Street" en 2014, por lo que las expectativas están por las nubes.