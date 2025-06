El hijo de la princesa de Noruega al límite: Abuso, drogas y golpizas

image.png

El hijo de la heredera al trono de Noruega asume su responsabilidad

Marius Borg Høiby, de 27 años, hijo de la princesa Mette-Marit, lleva una vida al límite que lo ha llevado a ocupar la primera plana de varios tabloides en Noruega. Sus escándalos, incluyen desde violencia de género contra una exnovia hasta daños en hoteles y abuso de sustancias.

De hecho, en agosto de 2024, no tuvo más remedio que confesar que golpeó a una exnovia y que consumía cocaína, luego de que una expareja —reconocida públicamente y vista acompañando al joven en funerales de honor de la dinastía nórdica— revelara en primera persona haber sido víctima de agresiones corporales por parte de él.

La exnovia había llamado a la policía tras discutir con el joven de alta alcurnia, quien realizó destrozos en el hotel después de haberle propinado una golpiza. Por ello, fue arrestado brevemente y todo salió a la luz.

"Cometí lesiones corporales y destruí objetos en un apartamento en estado de ebriedad con alcohol y cocaína después de una discusión. Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que a lo largo de mi crianza y mi vida adulta he tenido y sigo teniendo desafíos. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado. Ahora retomaré este tratamiento y lo tomaré muy en serio", reconoció Marius Borg Høiby.

Tras hacerse público, otras dos exnovias, Nora Haukland y Juliane Snekkestad, lo acusaron de abusos físicos, psicológicos y amenazas de muerte.

Tras aquel incidente, todo parecía haberse calmado en el Palacio Real de Oslo, al menos hasta que el tabloide Bild publicara unas polémicas imágenes del joven sin camiseta, sosteniendo un arma en una mano y una botella de Don Pérignon en la otra, mientras luce fajos de billetes en la cintura y un lujoso reloj.

image.png El "chico malo" de la Dinastía de Noruega | GENTILEZA REDES SOCAILES

