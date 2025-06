Tesoro compra US$ 200 MM: ¿Alivio para el riesgo país y estrés para el dólar?

Estrategia fiscal

Caputo defendió la operatoria al explicar que el Tesoro utiliza pesos provenientes del superávit fiscal para comprar dólares sin necesidad de emitir moneda. “Lejos de tener déficit, el Tesoro tiene superávit, que ronda el billón de pesos por mes”, enfatizó. Así, la autoridad fiscal puede actuar en el mercado cambiario sin alimentar la inflación, un dato que no pasa inadvertido en la city.

El funcionario también recordó la compra de US$ 1.000 millones provenientes de la emisión de bonos para inversores del exterior, suscribibles en dólares y pagaderos en pesos, como otro ejemplo de cómo el Tesoro puede captar divisas sin recurrir a la emisión directa ni alterar el tipo de cambio. “El Tesoro compró esos 1.000 millones, cuando podría haber obligado a los inversores a vender esos dólares en el mercado”, afirmó Caputo.

Por otro lado, el ministro ratificó que la intervención del Banco Central queda reservada para los extremos de la banda de flotación —ubicada entre $1.000 y $1.400— y que cualquier operación dentro de esa franja le quita credibilidad al programa económico.

"El BCRA solo compra en el piso de la banda y vende en el techo", explicó.

Obstáculos en la acumulación de reservas

Pese a la estrategia oficial, la meta de reservas netas sigue siendo un escollo. El último informe de Outlier revela que Argentina no cumplió con la meta pactada con el FMI para el 13 de junio: en vez de una caída de US$ 500 millones respecto al cierre de 2024, el saldo fue una baja superior a los US$ 3.000 millones. La revisión del acuerdo permanece en stand by y no hay definiciones sobre si las metas serán recalibradas o simplemente prorrogadas.

A esto se suma un pago inminente de más de US$ 4.000 millones el 9 de julio por vencimientos de bonos Globales y Bonares, que amenaza con erosionar aún más el stock de reservas. Según Portfolio Personal Inversiones, las reservas netas cerraron mayo en -US$ 1.880 millones bajo la métrica más restrictiva, aunque el ingreso del repo con bancos comerciales logró recortar el saldo negativo a -US$ 131 millones a mediados de junio.

El doble filo de la intervención fiscal

La jugada del Tesoro genera un alivio parcial, pero también impone un estrés extra sobre el dólar. Al comprar fuera del mercado oficial, se limita la oferta para privados y se mantiene latente la presión sobre los tipos de cambio paralelos.

image.png

El mercado ya tomó nota: si bien el Tesoro logra oxigenar las reservas y contiene, al menos por ahora, la escalada del riesgo país, la pulseada por los dólares promete seguir siendo el gran desafío de la macro argentina.

El alerta del mercado: Los vencimientos

Como destacó Walter Morales, director de Wise Capital, en diálogo con Ahora Play y según el audio recientemente difundido, las reservas internacionales siguen siendo el termómetro clave para el apetito de los inversores por bonos argentinos. Morales fue claro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ahora_play/status/1938628867880607759&partner=&hide_thread=false "LO QUE MÁS ESTÁN MIRANDO LOS INVERSORES PARA COMPRAR BONOS SON LAS RESERVAS"



Walter Morales, Director de Wise Capital, pasó por #NuevoDineroTalkShow y remarcó que las reservas es "el punto más débil que tiene el Gobierno" y por este motivo "el riesgo país no cae".



"Si… pic.twitter.com/d2gAvgLQ8Y — Ahora Play (@ahora_play) June 27, 2025

“Lo que más están mirando los inversores para comprar bonos son las reservas. Es el punto más débil que tiene el Gobierno y por eso el riesgo país no cae. Si mirás lo que resta de este año hasta 2027, en esos tres años te comés más del 100% de las reservas internacionales. Es un problema.”

El economista también remarcó la fragilidad del esquema si no hay incentivos extra para el campo, anticipando que, sin medidas concretas, la liquidación de divisas podría quedar frenada y agravar el panorama cambiario.

