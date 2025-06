Sin dólares Julio / Diciembre (con o sin Shein, boom en NYSE y hay más dudas por Irán / Israel

Live Blog Post

Putin, Rusia, Occidente y Donald Trump: " Pronto morirán, pero tratan de enterrarnos a nosotros"

El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló este viernes que son completamente infundadas las afirmaciones del Occidente (OTAN y UE) sobre la supuesta agresividad de Rusia. Dijo que precisamente es todo lo contrario: Occidente se comporta de manera agresiva.

El mandatario comentó los planes de rearme de la OTAN —bloque de aliados que acató en la Cumbre de La Haya la propuesta de Trump de aumentar el gasto de Defensa al 5% del PBI—, que citan como motivo una supuesta amenaza por parte de Rusia.

He dicho que consideramos totalmente infundada la referencia a la agresividad de Rusia. Quienes son agresivos no somos nosotros, sino Occidente He dicho que consideramos totalmente infundada la referencia a la agresividad de Rusia. Quienes son agresivos no somos nosotros, sino Occidente

Asimismo, sin rodeos, aseveró que, a pesar de los intentos de enterrar a Rusia, los países occidentales pronto morirán.

¿Qué pasa en los países occidentales? Nos entierran todo el tiempo. Pronto estarán muertos, pero nos entierran todo el tiempo, sin parar ¿Qué pasa en los países occidentales? Nos entierran todo el tiempo. Pronto estarán muertos, pero nos entierran todo el tiempo, sin parar

En ese sentido, puso como ejemplo que mientras la economía rusa creció un 4,3 % el año pasado, la de la eurozona sólo escaló un 0,9 %. Al mismo tiempo, los indicadores de los países más grandes de Europa, como Francia y Alemania, se tambalean al borde de la recesión.

Por su parte, también dijo que considera mantener una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, a quien calificó, de hechom como un hombre "valiente" que "trata honestamente de resolver el conflicto ucraniano".

Occidente está poniendo todo patas arriba. ¿Por qué? Porque tanto el aumento del gasto militar como el frenesí militarista del que se acaba de hablar se basan en una misma tesis: la agresividad de Rusia. Y es exactamente lo contrario Occidente está poniendo todo patas arriba. ¿Por qué? Porque tanto el aumento del gasto militar como el frenesí militarista del que se acaba de hablar se basan en una misma tesis: la agresividad de Rusia. Y es exactamente lo contrario