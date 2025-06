Sebastián Wainraich confesó el insólito pedido que pone en sus contratos

De todos modos aclaró que hubo ocasiones en el que optó por quedarse trabajando en lugar de ir a la cancha: "Me gusta mi trabajo y soy responsable también". En cuanto a su comportamiento cuando concurre a ver los partidos admitió: "Sufro mucho. No insulto jugadores, por lo menos exteriormente. Pero sufro mucho".

Sebastián Wainraich eligió entre hacer televisión, radio o teatro

En otro momento de la entrevista, Sebastián Wainraich contestó qué elige entre hacer televisión, radio o teatro.

”Qué difícil. Para la radio puedo hacer todo. Es como que en la radio yo no me siento periodista, pero hay un ejercicio periodístico de la entrevista que sí me gusta", dijo el conductor de Vuelta y Media en Urbana Play.

Y siguió: "Para la radio escribo, puedo actuar en la radio, conduzco. Entonces es como que envuelve a todos los géneros, pero el escenario, estar arriba, ahí cuando sale bien una función, es tremendo".

Asimismo, sobre la pantalla chica reflexionó: “Yo sentí la diferencia cuando mirábamos tele nosotros cuando éramos jóvenes. Mucha gente grande, más grande que nosotros, que yo, me hablaba del programa, como que esa gente ve la televisión”.

