"Azúcar quemada": Pampita confesó cuál es la comida a la que no puede resistirse

Pampita confesó si abandonaría la Argentina por amor

Es preciso recordar que hace algunas semanas a Pampita le preguntaron si sería capaz de mudarse a otro país, teniendo en cuenta que su actual novio Martín Pepa vive en Estados Unidos.

En diálogo con Pronto le preguntaron si sería capaz de dejar el país para convivir con su pareja y su respuesta fue tajante. "No, no, ni siquiera se nos ocurre. Hoy no está en los planes. Yo necesito estar tranquila", comenzó explicando.

Y añadió: "Acá toda mi vida y la de mis hijos está ya aceitada por decirlo de alguna manera. ¿No? Cada uno tiene sus rutinas, sus trabajos, sus cosas. Y no me imagino en este momento cambiando de lugar ni para mí ni para ellos".

Fue en ese entonces que la periodista le consultó: "¿Pero no lo descartas?". A lo que la entrevistada contestó: "La vida me sorprende. Así que no sé, no quiero decir cosas porque no sé qué puede pasar en el futuro. Si pasan los años, si necesitamos estar más juntos. Si algún día quisiéramos armar una familia. Hoy la situación es distinta, somos novios".

