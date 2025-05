Pampita confesó si abandonaría la Argentina por amor: "Necesito estar tranquila"

Fue en ese entonces que la periodista le preguntó: "¿Pero no lo descartas?". A lo que la entrevistada respondió: "La vida me sorprende. Así que no sé, no quiero decir cosas porque no sé qué puede pasar en el futuro. Si pasan los años, si necesitamos estar más juntos. Si algún día quisiéramos armar una familia. Hoy la situación es distinta, somos novios".