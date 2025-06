Todos están hablando de estas fotos de Lola del Carril y Marc Crosas

A este punto es difícil discernir si Lola del Carril y Marc Crosas están enamorados o si es un amorío falso que busca generar clicks y visitas.

La revelación de Lola del Carril acerca de su sexualidad

En abril de este año, durante una entrevista con Morena Beltrán, Sofi Martínez y Julio Leiva, Lola confesó su homosexualidad luego de años de haberlo reprimido.

Del Carril reveló que había estado en una relación secreta con una mujer. "Estuve 2 años de novia con una chica en secreto. Creo que esto no lo conté. Mis padres se van a enterar ahora", aseveró la comunicadora.

Un día que llegué de entrenar, yo dije que no podía más (...) Prefiero no vivir si tengo que vivir el amor en esta represión. Y me acuerdo de que llegué a la cocina de mis abuelos a las 11 de la noche y llamé a mi mejor amiga para decirle: 'necesito que vengan todo el grupo ya, necesito que sepan, que me gustan las mujeres' Un día que llegué de entrenar, yo dije que no podía más (...) Prefiero no vivir si tengo que vivir el amor en esta represión. Y me acuerdo de que llegué a la cocina de mis abuelos a las 11 de la noche y llamé a mi mejor amiga para decirle: 'necesito que vengan todo el grupo ya, necesito que sepan, que me gustan las mujeres'

"Yo estuve dos años de novia con una chica en secreto"

Lola Del Carril, periodista deportiva, contó de un momento muy difícil de su vida



Lola Del Carril, periodista deportiva, contó de un momento muy difícil de su vida



Cc: Hispaok

Las fotos de Lola del Carril y Marc Crosas que son furor

Este jueves (26/6), terminados los partidos entre Real Madrid y Red Bull Salzburg (3-0 ganó el Merengue) y entre Al-Hilal y Pachuca (2-0 se impuso el conjunto árabe), tanto Marc como Lola publicaron fotos en sus redes sociales en las que se los ve muy cercanos y cariñosos.

"Terminó la fase de grupos. Viene lo mejor", escribió Marc, en una imagen junto a la joven narradora.

Terminó la fase de grupos.

Viene lo mejor. @loladelcarril

— Marc Crosas (@marccrosas) June 27, 2025

La ex periodista de ESPN, por su parte, posteó una foto acompañada del exfutbolista del Cruz Azul y Santos Laguna: mucho más acaramelados, con las cabezas tocándose y con la mano derecha de Lola sobre la barba de Marc.

Y continuaron los guiños entre ambos a través de X: