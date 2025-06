Euforia en Wall Street tras máximo histórico del S&P 500 y Nasdaq

Los pronósticos

Entre los pesos pesados de Wall Street hay coincidencias: el miedo a un desborde arancelario ya no ocupa el centro de la escena. James St. Aubin (Ocean Park) lo resume: "Sigue el rally, los aranceles ya no pesan tanto". Por su parte, Mark Malek (Siebert Financial) destaca que “los obstáculos se están levantando”, y subraya que tanto el frente comercial como el geopolítico parecen menos amenazantes.