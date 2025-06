Jamenei / Irán desmiente a Trump y a la CIA: "ningún logro" contra el programa nuclear

La rendición nunca ocurrirá, nuestra nación es poderosa La rendición nunca ocurrirá, nuestra nación es poderosa

El líder supremo iraní comentó las palabras de presidente estadounidense Donald Trump, que exigía que Teherán se rindiera. pic.twitter.com/ugtmR8tbFM — Sepa Más (@Sepa_mass) June 26, 2025

Alí Jamenei también extiendió "una segunda felicitación" por "la victoria del querido Irán frente al régimen estadounidense".

El régimen estadounidense entró en una guerra directa porque sintió que, si no lo hacía, el régimen sionista sería completamente destruidoEntró en la guerra para salvarlo, pero no logró nada significativo El régimen estadounidense entró en una guerra directa porque sintió que, si no lo hacía, el régimen sionista sería completamente destruidoEntró en la guerra para salvarlo, pero no logró nada significativo

Irán asegura que Trump "miente" y que su programa nuclear sigue de pie

El ayatolá Alí Jameni, líder supremo de Irán, aseguró este jueves en su primer discurso público, tras que entrara en vigor la tregua, que los bombardeos a su programa nuclear NO han causado "daños importantes", desmintiendo completamente las afirmaciones de Donald Trump.

Atacaron nuestras instalaciones nucleares, algo que debería ser juzgado por los tribunales internacionales, pero fueron incapaces de lograr nada importante Atacaron nuestras instalaciones nucleares, algo que debería ser juzgado por los tribunales internacionales, pero fueron incapaces de lograr nada importante

De hecho, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "está exagerando lo sucedido", tirando por la borda las recientes afirmaciones del republicano en las que aseguraba que había aniliquilado al programa nuclear iraní.

"Cualquiera que le escuche entiende que hay otra verdad por debajo de la superficie de sus palabras. No han podido hacer nada, no han logrado sus objetivos y exageran para encubrir la realidad", reiteró.

No obstante, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA) aseguró este miércoles, por el contrario al informe del Pentágono, que los bombardeos estadounidenses causaron daños significativos en las instalaciones nucleares del país persa.

"Datos de inteligencia fiables indican que el programa nuclear de Irán ha sufrido graves daños como consecuencia de los recientes ataques selectivos", aseguró el director de la agencia de inteligencia estadounidense, John Ratcliffe, en un comunicado.

Sin embargo, un día antes, un informe de inteligencia del Pentágono, filtrado por medios estadounidenses, dijo todo lo contrario: reveló que los bombardeos de Estados Unidos en Irán no habían logrado dañar los componentes clave del programa nuclear de Teherán y que solo lo habían retrasado unos meses.

Las afirmaciones de Trump "revelan una verdad", afirma Jamenei

El líder supremo iraní Alí Jamenei sostuvo que las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump "revelan una verdad" oculta.

"Los estadounidenses han estado en conflicto con el Irán islámico desde el inicio de la revolución y han estado criticando cada vez con una excusa. Derechos Humanos, defender la democracia, defensa de las mujeres, enriquecimiento, programa nuclear, producción de misiles. Ponen excusas, pero la esencia no es otra que 'Irán debe rendirse'", dijo.

"Los anteriores (presidentes estadounidenses) no lo dijeron así porque es inaceptable. Es inaceptable para cualquier lógica humana pedir a una nación que se rinda, así que usaron otras palabras. Esta persona (Trump) expuso esa verdad y dejó claro que los estadounidenses sólo estarán satisfechos con la rendición de Irán y nada más. Es un punto importante. La nación iraní debe saber que esa es la razón de la oposición a Estados Unidos y que son los estadounidenses los que han insultado a la nación iraní. Algo así nunca pasará", sentenció.

Según Reuters, el régimen iraní reinicia una represión interna contra los kurdos

El régimen del ayatolá recurre a la represión interna de los disidentes y doblega a las fuerzas kurdas de su país, las que presuntamente son financiadas por Washington desde al menos una década —según los rumores—

"Las autoridades iraníes están pasando de un alto el fuego con Israel a intensificar la represión de la seguridad interna en todo el país con arrestos masivos, ejecuciones y despliegues militares, particularmente en la conflictiva región kurda", dijeron funcionarios y activistas a Reuters.

El actual gobierno de Irán, en medio de la frágil tregua con Washington y Tel Aviv tras la guerra de 12 días, está ejecutando un despliegue masivo contra los movimientos de los separatistas étnicos y la Organización de los Muyahidines del Pueblo, opositores al régimen y quienes suelen hacer atentados contra la administración del ayatolá.

"Estamos siendo extremadamente cautelosos en este momento porque existe una preocupación real de que el régimen pueda usar esta situación como pretexto", dijo un activista de derechos humanos en Teherán que fue encarcelado durante las protestas masivas de 2022.

