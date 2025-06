Tribus peronistas se reúnen pero se dilata el acuerdo y ya miden interna Kicillof-Máximo

En Matheu, no obstante, el kicillofismo estará representado por Mario Secco, jefe comunal de Enseneda, e integrante del Movimiento Derecho al Futuro, la línea interna que responde al gobernador. Aunque este espacio no fue convocado dado que no se trata de un partido.

Estarán, en cambio, representantes del massismo, de Patria Grande de Juan Grabois, Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella, y Kolina, fundado por Alicia Kirchner. Secco asistirá en calidad de titular del Frente Grande.

Se demora el acuerdo

Mientras tanto se demora la conformación de la mesa de negociación electoral a la que convocó el mismo Kicillof el lunes desde los estudios de C5N. Fue luego de que trascendiera que Máximo Kirchner, jefe de La Cámpora, y Sergio Massa avanzaban en la conformación de un frente entre el PJ y el Frente Renovador.

El gobernador invocó como trasfondo la charla que tuvo con CFK previo a su detención. De esa forma, puentea a su hijo como autoridad dentro de su sector, motivado por una desconfianza mutua en la puja por quien será el heredero político de la exPresidente.

El gobernador bonaerense designó a 4 intendente de su línea interna, mientras que el enlace con el kirchnerismo es Federico Otermín, alcalde de Lomas de Zamora.

Todos los interesados le piden "generosidad" a la otra parte. Kicillof puso como condición que no haya "vetos" de figuras para el armado de las listas.

Kicillof vs. La Cámpora

Si bien sería lo más inconveniente una fractura del peronismo que bifurque su oferta en varias listas, porque facilitaría un triunfo de LLA en su bastión, no está del todo descartada una ruptura que ponga a Kicillof a competir contra el kirchnerismo.

De hecho, ya miden cómo sería ese escenario. Una encuesta de Mercados & Estrategia revela que la división del peronismo permite que LLA sea el espacio más votado en la PBA, con apenas el 31,8%, en una hipótesis sin alianza con el PRO, que obtiene un 11,8%.

image.png

Pero en la pulseada interna entre las facciones kirchneristas, Kicillof aparece como claro ganador: el MDF le saca 4 puntos de ventaja al kirchnerismo y La Cámpora.

El espacio del gobernador saca el 23,4% de intención de voto, lo que lo convierte en el 2do más elegido, sobre el armado que responde a CFK, que obtiene el 19,2%.

Este escenario incluye una 3ra opción peronista, la que se referencia en Guillermo Moreno, que consigue el 6,3% de las preferencias.

