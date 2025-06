Juan Román Riquelme está perdido: garrafal declaración que nadie le perdona

Si declarás esto no respetás al hincha, Román.

Mucho "el Club es de los socios" pero, cuando el socio se expresa, hacés una analogía para decirle al socio que no sabe nada de fútbol para bancar a tipos que en Boca no van a ser recordados más que por burros o irresponsables. https://t.co/1AauJ10rfC