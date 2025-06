Toti Pasman no quiere que Riquelme y Russo olviden el empate con Auckland City

Con ese argumento se refirió al discreto partido que tuvo el conjunto argentino. “Un equipo, la verdad, hoy otra vez sin alma, un equipo sin ideas, un equipo que le pesó ser protagonista contra el Auckland City, le pesó ser protagonista contra el Auckland City. Imagínate cuando te da de ser protagonista contra River ahora en el Clásico, que este semestre ya jugaron en la cancha de Boca. Imagínate cuando te da de ser protagonista contra Racing, que es el cuarto partido del campeonato de Racing en la Bombonera”.

Posteriormente remarcó: “A mí me parece que Russo con el empate de hoy, si bien estuvo bien, dijo no hay excusa, no me gusta irme en primera ronda, dilapidó buena parte de su crédito”, agregó.

“Russo dilapidó buena parte de su crédito porque esto, como le decía Mepe en el pase, esta mancha de Auckland no te la borrás así nomás, no te la borrás así nomás. Fuiste al Mundial de Clubes, no pudiste facturar ni los dos palos contra el Auckland City, un equipo definido por Russo como semi. ¿Semi qué? ¿Semi qué? No sé, a un equipo semi no le pudiste ganar Miguel, no le pudiste ganar”, cerró.

Embed - Editorial de Toti Pasman: "La mancha del Auckland City no te la vas a sacar fácil"

Boca empató ante Auckland City y quedó eliminado del Mundial de Clubes 2025

Boca empató por 1 a 1 con Auckland City en el estadio Geodis Park de Nashville y quedó eliminado del Mundial de Clubes 2025 en primera ronda después del triunfo del Benfica ante Bayern Múnich.

Con este resultado, el “Xeneize” cerró su participación en este certamen con tres partidos disputados, los correspondientes a la fase de grupos, con un saldo de dos empates (2 a 2 con Benfica y 1 a 1 con Auckland City) y una derrota por 2 a 1 ante el Bayern Múnich. En los tres duelos convirtió cuatro tantos, con Miguel Ángel Merentiel como el goleador con dos anotaciones.

Embed - Auckland City FC vs CA Boca Juniors (1-1) | Resumen | Highlights Mundial de Clubes FIFA 2025™

