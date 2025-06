En Boca Juniors nadie puede creer lo que dijo Edinson Cavani

El uruguayo, declaró lo que se sabía que iba a pasar en un principio: "lo que pasa es que es difícil enfrentar a un equipo que se mete todo el en área.". Boca sabía de antemano que debía vulnerar una defensa que se iba a parar en pocos metros. En ningún momento pudo hacerlo.

De igual manera, lo que más indignación causó, fue lo que dijo el ex PSG en zona mita: "No creo que este empate haya sido tan decepcionante. Cuando te meten diez jugadores dentro del área no es fácil entrarles".

Diferentes cuentas de X se hicieron eco de estas declaraciones y en absolutamente todos los casos, hubo interacciones con respuestas o citas, diciendo que esto que dijo Cavani no es para nada acorde a la historia del Xeneize.

Chau Mundial de Clubes para Boca

Feo final de un Mundial de Clubes que venía siendo aceptable para Boca Juniors.

Demostró ser un equipo que cuando "va de punto" es uno y cuando tiene que ir a buscarlo, es otro.

En el fútbol argentino, en casi todos los casos, el equipo de Miguel Ángel Russo deberá disputar partidos con trámites más parecidos a su último partido en el grupo (salvando todas las diferencias).

Serán contados los casos en donde el Xeneize tenga que jugar como lo hizo ante Benfica o Bayer Múnich y de ahí radica la mayor preocupación.

Será interesante la continuidad del mercado de pases y ver qué termina incorporando el club de la Ribera más allá de Malcolm Braida y Marco Pellegrino.

