Ganaba pero al final Boca igualó con Benfica en su debut en el Mundial de Clubes

Muy ordenado el equipo de Miguel Ángel Russo, quien estrenó su nueva etapa en Boca Juniors con semejante desafío.

En cuanto al once de Bruno Lage logró empatar con 10 hombres tras la expulsión del italiano Belotti en el minuto 72, aunque los argentinos también se quedaron con 10 hombres tras la roja directa a Jorge Figal.

En el complemento Benfica fue a buscarlo pero no fue lo que se esperaba, sufrió la expulsión de Belotti, y parecía que Boca se lo llevaba, pero a 6 minutos del final Otamendi igualó de cabeza. Ahora todo dependerá de lo que puedan hacer ante Bayern Múnich y Auckland, con altas posibilidades de que todo se defina por diferencia de goles.

Russo: “Es una noche en la que no duermo, porque jugamos el viernes. Mañana hay que empezar a ver qué es lo que hay que mejorar. El rival de hoy fue de mucha categoría, que también sufrió y Boca empató el partido que ellos creían que podía ser de otra manera”.

Los dos equipos terminaron así con 1 punto cada uno, en la segunda plaza del grupo, liderados con tres por el Bayern Múnich, que en el primer partido del grupo venció por 10-0 al neozelandés Auckland City, rival el viernes del Benfica.

Los equipos portugueses en la competición terminaron así ambos partidos con empate, después de que el FC Porto empatara 0-0 con el Palmeiras, de Brasil, el domingo, en un partido del Grupo A de la competición.

El otro equipo argentino, River Plate, debutará en las próximas horas.

Miguel Ángel Russo, sobre el penal supuestamente contra Nicolás Otamendi que Ángel Di María convirtió en gol 'luso':

“Desde dónde yo lo vi, no fue. Estamos en un nivel donde son árbitros mexicanos, me han dirigido en Arabia y los conozco... Es muy difícil porque el rival también es fuerte y hay un montón de cosas que conjugan y están dentro. Igual no me quejo del árbitro, porque tenemos que saber resolver ese tipo de problemas porque un gol sobre la hora no te pueden hacer“.

Malo 1: Otamendi convirtió el gol del empate. Es fan de River Plate y se lo gritó a la tribuna xeneize. Un momento de tensión que no va en un jugador de su experiencia. Es un jugador de la Selección. Y para muchos boquenses no es un tema terminado. Pudo evitarse.

Malo 2: A los 89', el defensor Nicolás Figal fue expulsado de manera directa tras una grave entrada sobre el volante Florentino Luis.

Lo que vendrá

Por la misma zona el día de ayer domingo Bayern Múnich goleó 10 a 0 al casi amateur Auckland City de Nueva Zelanda. El conjunto alemán será el rival de Boca en la 2º fecha el día viernes 20 de junio a las 22hs de nuestro país.

En la próxima fecha, a disputarse el viernes 20/06, el equipo "Azul y Oro" se medirá con el Bayern Múnich alemán, a partir de las 22:00 horas (horario argentino), mientras que el Benfica tendrá que jugar con el Auckland City neozelandés, a las 13:00.