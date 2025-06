Mundial de Clubes: Auckland City, el equipo de los futbolistas/trabajadores

Este es uno de los ejemplos, también hay estudiantes universitarios, fisioterapeuta, profesores universitarios, limpiadores de coches, agentes inmobiliarios y representantes de ventas. Casi todo el plantel trabaja de otra cosa.

Viendo esto y poniéndolo en perspectiva, este club de trabajadores enfrentará a dos campeones del mundo como Boca Juniors y Bayern Múnich, y a Benfica que fue subcampeón en dos oportunidades. Viéndolo así es algo totalmente bizarro.

Pero este no es el único caso de jugadores amateurs, en 2010 se dio el caso particular de Andrew Barron, un oficinista que fue al Mundial de Sudáfrica con la Selección de Nueva Zelanda y antes había ido a la Copa Confederaciones 2009, siendo el único amateur de ese seleccionado.

image.png Andrew Barron, el jugador/oficinista qeu jugó el Mundial 2010 con la Seleccion de Nueva Zelanda.

La particular historia de Barron se da porque en su trabajo no sabían que jugaba al fútbol, y menos en la selección del país. Cuando el jefe le pregunto porque sacó las vacaciones dos años seguidos en invierno (Nueva Zelanda está en el hemisferio sur y su invierno es como el de Argentina) este le contó el motivo y el jefe no le creyó, pero confesó haber saltado de su sillón cuando lo vio en el banco de suplentes del seleccionado neozelandés. Luego de ese mundial Barron se retiró del fútbol, aunque en 2013 tuvo un paso por la liga de Samoa.

Estas son las historias locas del fútbol mundial, y el 24 de junio quizás veamos a Edinson Cavani siendo marcado por un vendedor de seguros, que tal vez en algún córner le ofrezca algún producto, lo loco y lindo que tienen los mundiales.

