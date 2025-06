El club de dos jugadores de la Scaloneta que descendió a Segunda División

image.png Thiago Almada saldrá del Lyon y su destino puede ser Benfica.

El descenso anunciado del Olympique de Lyon

A principio de temporada se le había dado aviso al Lyon de Francia que si no pagaba su deuda de 500 millones de dólares antes del final de la misma no podría mantenerse en la Ligue 1. Como no cumplió con lo estipulado deberá jugar en Segunda División el año que viene.