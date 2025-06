Riquelme vio a otro Boca, no habla de la vuelta de Paredes y dice que de River "tapan todo"

“Uno siempre cree que va a ganar, sabíamos que teníamos que marcar muchos goles. Los chicos el día anterior no paraban de decir que iban a ganar y marcar muchos goles, a ver si el Bayern le podía ganar al Benfica, había mucha ilusión”. Sin embargo, el desarrollo del torneo presentó obstáculos inesperados. Como el último encuentro frente a Auckland City donde el partido se interrumpió durante 40’ por la tormenta eléctrica, lo que alteró el ritmo y el ánimo del equipo. “Tuvimos que ir al vestuario y cuando volvemos a salir el partido del Bayern ante Benfica había terminado, entonces es difícil volver a jugar con esa ilusión que uno tenía”, relató.

El análisis de las jugadas puntuales ante el equipo de Nueva Zelanda también ocupó un lugar central en la reflexión de Riquelme. “Pegamos dos tiros en el travesaño, el de Merentiel era un gran gol con el arquero que se queda parado, el de Palacios era un gran gol y pega en el travesaño y si no veo mal, el rebote le iba a quedar a Cavani y le pega en la espalda al arquero y le queda en las manos”. Para Riquelme, el equipo “merecía ganar, han hecho cosas muy buenas, no es fácil jugar contra un equipo que está todo metido atrás, que vos ya sabes el resultado del otro partido, creo que los chicos lo han intentado de la mejor manera, queríamos ganar y no pudimos”.

Las fuertes críticas de Riquelme a Rodolfo D’Onofrio

Por otro lado, el exvolante e ídolo del cuadro de La Ribera apuntó contra Rodolfo D'Onofrio, expresidente de la institución de Núñez, quien en los últimos días habló sobre la final de la Copa Libertadores 2018 que se jugó en Madrid y le “recordó” a los hinchas de Boca “que desde ese día no ganaron más nada”: “No pasa nada, estamos felices de estar acá, esto nos hace más fuertes y si hablan todo el día de Boca es porque es demasiado grande. Por más que a D'Onofrio le moleste esa es la verdad”, replicó Riquelme.

Y recordó: “Tenemos que pensar en nuestro club. Tuvimos la suerte de volver en diciembre de 2019 y en el fútbol argentino somos el club que más títulos ganó, pero eso no nos da tranquilidad ni comodidad, tenemos el deseo grande de volver a ganar, trabajamos día a día para lograrlo, confiamos en los jugadores y el cuerpo técnico, no nos podemos conformar. El hincha de Boca tiene que estar contento, los jugadores tienen que estar contentos y nosotros queremos volver a salir campeones, las reglas son muy claras”.

¿Qué fue lo que dijo Riquelme sobre la vuelta de Leandro Paredes?

En otro pasaje de la charla con el canal oficial de Boca, Riquelme manifestó sobre la vuelta de Leandro Paredes: “Leandro, ustedes saben la relación que tengo con él, tiene las puertas abiertas de nuestro club, eso es todo lo que puedo decir”.

Fiel a su estilo, aunque la realidad indica que el pase está a solo un pago de cláusula de realizarse, Román sembró dudas sobre el origen de la información. “Que estén 10 días sin decir nada o que comiencen a hablar al día siguiente que te toca quedar afuera es parte del juego, es parte de lo mismo de siempre”, expresó sugestivamente.

Riquelme evitó confirmar que Paredes ya haya aceptado la oferta contractual de Boca, aunque tampoco lo negó. En la misma tónica de sus últimas declaraciones al llegar a Miami, concluyó: “Lo que te puedo decir es que él tiene las puertas abiertas del club, que tengo una relación muy linda con él, que siempre deseo que esté bien y mucho más que eso hoy no puedo comunicar”.

Leandro Paredes aceptó la oferta de Riquelme y volverá a Boca

En medio de todos estos movimientos en el mercado de pases, Leandro Paredes dio el consentimiento para que el “Xeneize” ejecute la cláusula de recisión que tiene con la Roma y vuelva en este mercado de pases. Paredes aprobó la propuesta económica que le había realizado el presidente Juan Román Riquelme y lo único que resta ahora es que los abogados del club de La Ribera y los del futbolista se pongan de acuerdo para que el volante ejecute su cláusula y salga de la institución italiana, según una nota publicada en el Diario Perfil.

El próximo paso que se concrete la salida de Paredes de la Roma y sea jugador de Boca

Ahora que dio el sí, el futbolista le deberá depositar a la Roma los 3.5 millones de euros de la cláusula que él mismo gestionó para tener en su contrato cuando lo renovó a principios de año y que era exclusivamente por si lo pretendía el Xeneize.

Una vez hecho ese formalismo, Paredes firmaría contrato con el club hasta diciembre de 2028 y se sumaría a las prácticas del Xeneize.

Los números de Leandro Paredes en Boca

Paredes debutó en Boca el 6 de noviembre de 2010 de la mano de Claudio Borghi, pero fue con Carlos Bianchi en 2013 con quien tuvo más minutos. En esa época incluso compartió plantel con Riquelme. Su estadía en el club la cerró con 5 goles en 31 partidos. A mediados de 2014 salió a préstamo a Chievo Verona por seis meses, luego siguó el mismo camino en la Roma y ya no volvió.

Boca empató ante Auckland City y quedó eliminado del Mundial de Clubes 2025

Boca empató por 1 a 1 con Auckland City en el estadio Geodis Park de Nashville y quedó eliminado del Mundial de Clubes 2025 en primera ronda después del triunfo del Benfica ante Bayern Múnich.

Con el gol de Nathan Garrow en contra, a los 26’ del primer tiempo, el “Xeneize” se ilusionaba con el pase a octavos de final, pero el posterior triunfo de Benfica por 1 a 0 y el empate de Christian Gray en el segundo tiempo, enterraron sus esperanzas de seguir en el torneo.

A los 26’ del primer tiempo, Alan Velasco sacó un tiro de esquina perfecto para la cabeza de Lautaro Di Lollo, quien apuntó al arco, con la mala fortuna que dio en el palo, pero la mala reacción del arquero Nathan Garrow, quien la metió en su propio arco en el rebote, puso a Boca en ventaja por 1 a 0.

Ya en la segunda etapa, el equipo neozelandés sorprendió a todos ya que tras un tiro de esquina del colombiano Jerson Lagos, el defensor Christian Gray convirtió de cabeza el empate por 1 a 1 a los siete minutos del complemento. Este fue el primer gol del conjunto oceánico en el torneo, en donde recibió 17 tantos en tres encuentros.

Boca cerró su participación en este certamen con tres partidos disputados, los correspondientes a la fase de grupos, con un saldo de dos empates (2 a 2 con Benfica y 1 a 1 con Auckland City) y una derrota por 2 a 1 ante el Bayern Múnich. En los tres duelos convirtió cuatro tantos, con Miguel Ángel Merentiel como el goleador con dos anotaciones.

