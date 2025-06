Marcelo Gallardo suma otro fracaso en su vuelta a River

River perdió por penales, luego de un partido malo que terminó 0-0, con Talleres de Córdoba, que le dio una importancia exagerada al título, llamándolo el primer título de primera división de Córdoba. Toda la prensa se alineó en esa frase, pero no fue así.

Luego Talleres hizo un mal Apertura y terminó en zona de descenso directo, lo que lo obliga a hacer una muy buen Torneo Clausura.

Torneo Apertura

En el Torneo Apertura no le fue bien tampoco, fue eliminado en su cancha ante Platense, con toda la ventaja posible. El “Calamar” luego fue campeón, pero de todas formas River estaba obligado a ganar y más en el Monumental.

En la fase de liga había sido segundo después de Rosario Central, y como tenía ventaja deportiva (ser local) hasta por lo menos semifinales, se pensaba que podía ser campeón, pero no fue así fracasó nuevamente con un equipo inferior.

image.png Acuña casi termina a las "piñas" con un jugador del Inter cuando terminó el partido y se consumó la eliminación de River.

Mundial de Clubes

River llegó al Mundial de Clubes como cabeza de serie, compartiendo zona con un equipo asiático (Urawa Red Diamonds), otro de Concacaf (Monterrey) y uno europeo (Inter). Todo hacía pensar que pasaría la fase de grupos, a lo sumo podría llegar a sufrir un poco con los mexicanos, pero pasaría.

Arrancó con una buena victoria ante los japoneses por 3 a 1, y como Monterrey e Inter habían igualado entonces con la victoria en el segundo partido se clasificaban. Llegó el partido con Monterrey, River no lo pudo ganar, empató y dejó que todo se defina con Inter, el más difícil. Los italianos lo derrotaron con un contundente 2-0 y River y Gallardo se volvieron a casa.

El balance de Marcelo Gallardo en cuanto a resultados y los refuerzos que le trajeron no fue bueno, parece que la magia no apareció y a esta altura es posible que no vuelva. Lo mejor sería ir pensando que si no gana esta Copa Libertadores es hora de dar vuelta la página y tener el mejor recuerdo de Marcelo Gallardo y agradecimiento, pero que venga otro.

+ de Golazo24

River: la dura sanción que le pondrá la FIFA por un insólito motivo

El Mundial de Clubes desnudó la decadencia del fútbol argentino

River-Belgrano: A 14 años de la "Pirateada del Siglo"