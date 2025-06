Maxi Salas y su esposa fueron amenazados en medio su inminente pase a River

MAXISALASYSUESPOSAFUERONAMENAZADOSENMEDIODESUINMINENTEPASEARIVERFOTO2.jpg Maxi Salas y su esposa fueron amenazados este jueves (26/06) en medio de las negociaciones por su inminente pase de Racing a River.

Claudio Tapia será mediador entre Racing y River

Con el fin de que la situación no se desmadre, el propio presidente de la AFA, Claudio Tapia, será mediador y pidió que la negociación sea en buenos términos para evitar conflictos dirigenciales.

La idea del presidente del “Millonario”, Jorge Brito, sigue siendo pagar sólo la cláusula de salida, pero ofrecerle algunos bonos y objetivos con el fin de satisfacer a Racing.

MAXISALASYSUESPOSAFUERONAMENAZADOSENMEDIODESUINMINENTEPASEARIVERFOTO3.jpg

Si es por Diego Milito, no se desprende de Salas, ya que su lema es no reforzar rivales directos en la Copa Libertadores. Sin embargo, el planteo del propio jugador y sus ganas de ir a River, generan que Racing no ponga obstáculos. Pero sí, exige un alto resarcimiento.

Además, Maximiliano Salas le comunicó a Racing su decisión de no renovar el contrato y su deseo de jugar en el club de Núñez. Incluso, se menciona que ya acordó su contrato con el “Millonario” hasta diciembre de 2029.

A pesar de que no hay una fecha y hora exacta confirmada públicamente, la situación podría resolverse en las próximas horas y todo apunta a que la oficialización se producirá muy pronto.

El pedido de River

Otro de los temas que trajo ruido en el fútbol argentino fue el pedido que le hizo River a Maxi Salas: cambiar de representante. Actualmente, estaba a cargo de Juan Verón, quien encaminó días atrás su renovación con Racing.

Sin embargo, ante el deseo de River de comprarlo, desde el club de Núñez le solicitaron que una vez que firme su contrato, esté a cargo de Hernán Berman, representante de Marcelo Gallardo y la gran mayoría de los jugadores millonarios.

Maxi Salas fue titular en Racing

Sin voces oficiales al respecto, Maxi Salas sigue siendo jugador de Racing. Y luego de los primeros días de pretemporada, la Academia tuvo ayer un amistoso ante General Caballero de Paraguay. No obstante, Gustavo Costas lo puso en el equipo suplente que ganó 3-2.

El encuentro duró 30 minutos, donde el Mencho disputó toda la práctica informal. Por su parte, los titulares de la Academia cayeron 2-0.

El like de Maravilla Martínez

Más allá del enojo de Milito y Costas, hay compañeros que no vieron con buenos ojos el accionar de Salas. Luego de los pasacalles que pusieron los hinchas de Racing en las inmediaciones del Cilindro, se viralizó un curioso like de Adrián Martínez.

En uno de los posteos sobre los pasacalles contra la situación de Salas y en el que se apuntó a Gallardo, Maravilla le puso me gusta, dejando en claro su descontento con el tema.

