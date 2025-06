Histórico de Boca defendió a Russo, liquidó a los jugadores y rodó la cabeza de Marcos Rojo

HISTORICODEBOCADEFENDIOARUSSOLIQUIDOALOSJUGADORESYRODOLACABEZADEMARCOSROJOFOTO1.jpg Alberto Beto Márcico defendió al técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, liquidó a los jugadores y se confirmó la salida de Marcos Rojo del plantel.

¿Qué fue lo que había dicho el Beto Márcico sobre Marcos Rojo?

“Rojo le dio cosas a Boca, me encantaría que se vaya mejor, pero se van a ir más. Chiquito Romero no puede seguir, Lema tampoco. Martegani hace mucho no juega. El Changuito Zeballos no ha podido ser titular. Son buenos jugadores, pero no estuvieron a la altura. Cavani los últimos dos meses jugó dos partidos”, apuntó.