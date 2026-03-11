Este lunes 10 de marzo se terminó un mercado de pases eterno en el fútbol argentino pero ya empezaron los rumores pensando en lo que será el próximo periodo de traspasos. En ese sentido hay un jugador muy importante del fútbol argentino que había empezado a sonar en Boca pero que ahora se está acercando a River.
SE LO ROBA
Lo quería Boca, cambió de representante y se acerca a River
Boca apuntó a un futbolista para el próximo mercado de pases pero ahora River se lo quiere llevar con ayuda de su representante.
River está comenzando una nueva etapa con la llegada de Eduardo Coudet como entrenador, a quien le indicaron que se iba a tener que arreglar con los jugadores que tiene a disposición y que para poder pedir y elegir refuerzos deberá esperar a mitad de año. Chacho acató esta orden de la dirigencia pero ya indicó qué necesitará para mejorar al equipo y darle su impronta.
Lo que quiere Coudet son volantes de buen pie pero que tengan dinámica y es por eso que le pidió a Stéfano Di Carlo que una de las búsquedas para el próximo mercado de pases sea un mediocampista ofensivo que marque la diferencia. Mientras se empieza a nombrar a viejos conocidos de Chacho como Franco Cervi y Gio Lo Celso, la dirigencia avanza por un viejo conocido del club.
River lo quiere primerear a Boca
El nombre que empieza a tomar fuerza en River es Hernán López Muñóz, quien tiene la particularidad de que se formó en el Millonario y debutó de la mano de Marcelo Gallardo pero no tuvo demasiadas oportunidades y es por eso que se tuvo que ir. Ahora es una de las figuras de Argentinos Juniors, club que lo sumó a préstamo desde el San José Earthquakes de la MLS con una opción de compra de 4 millones de dólares por el 50% de la ficha.
Hace algunos días Hernán López Muñóz comenzó a sonar como uno de los objetivos de Boca en el mercado de pases, pero ahora se dio una situación particular que acerca al zurdo nuevamente a River. El jugador cambió de representante y ahora quien maneja su carrera es Rodrigo Riep, mismo agente que tiene por ejemplo a Juanfer Quintero y que tiene una gran relación con la dirigencia del Millonario.
Las buenas relaciones entre las partes y el deseo del jugador hacen que Hernán López Muñoz empiece a estar más cerca de River aunque claro está hay una negociación en el medio que desenredar con un Argentinos Juniors que pretende comprar al jugador para luego venderlo a un precio más elevado. Esta historia recién comienza y se esperan más novedades en los próximos meses.
