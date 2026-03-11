El Gobierno prepara una reforma profunda en la SIDE: Cuál es el plan

En Balcarce 50 evalúan transformar su funcionamiento para que adopte un modelo similar al del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), que forma a los diplomáticos argentinos. La intención es avanzar hacia programas de capacitación más estructurados y con requisitos académicos más claros.

Entre las opciones que se analizan aparece la posibilidad de exigir título universitario para determinados perfiles, especialmente en áreas técnicas vinculadas a inteligencia estratégica, análisis de datos o ciberseguridad.

La meta es profesionalizar el sistema y dotarlo de una formación más homogénea para quienes ingresen al organismo.

Más cambios en la SIDE: Un estatuto para ordenar la carrera

Otro de los ejes del proyecto es la creación de un estatuto específico para el personal de inteligencia.

Actualmente, dentro del sistema no existe una carrera formal con escalafones claros como sí ocurre en otras áreas del Estado. El Gobierno pretende avanzar hacia un esquema similar al que rige en las Fuerzas Armadas o en el servicio diplomático.

Esto implicaría establecer jerarquías, rangos y una cadena de mando más definida, además de reglas estables para la promoción dentro del organismo.

La intención oficial es que el desarrollo profesional de los agentes no dependa únicamente de decisiones políticas, sino de criterios más institucionalizados.

La experiencia de la “vieja guardia”

El plan también contempla combinar formación académica con experiencia operativa.

Por eso, dentro del diseño que se analiza aparece la posibilidad de que agentes retirados o integrantes de la llamada “vieja guardia” de la SIDE participen en la capacitación de nuevos agentes.

La idea es aprovechar el conocimiento acumulado dentro del sistema de inteligencia y transmitirlo a las nuevas generaciones.

Una reforma que continúa cambios previos

Este rediseño se apoyará sobre modificaciones que el Ejecutivo ya impulsó a través del DNU 941/2025, que introdujo cambios en la Ley de Inteligencia Nacional y reorganizó la estructura del sistema.

Entre otras medidas, ese decreto ratificó a la SIDE como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional y estableció nuevas áreas especializadas dentro del organismo, incluyendo agencias dedicadas a contrainteligencia, ciberinteligencia y control interno.

Lo que viene: más coordinación y nuevos recursos

El Gobierno también analiza incorporar parte de estas transformaciones dentro del proyecto de Ley de Seguridad Nacional, una iniciativa en la que trabaja desde hace meses y que busca redefinir el funcionamiento del sistema de inteligencia.

El proyecto incluiría una mayor coordinación entre los organismos de inteligencia, las Fuerzas Armadas y las áreas de seguridad, además de ampliar el marco operativo del sistema.

A su vez, la Casa Rosada evalúa cambios en el esquema de agentes destinados al exterior —que dependen del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA)— y un refuerzo presupuestario para modernizar equipamiento.

Dentro del Ejecutivo todavía discuten qué parte de las modificaciones se enviará al Congreso y cuáles podrían implementarse directamente mediante decretos o resoluciones administrativas.

Con estos cambios, el Gobierno busca avanzar hacia un sistema de inteligencia más profesionalizado, con reglas de carrera claras y una estructura más ordenada, en un área que históricamente estuvo rodeada de opacidad y disputas políticas.

