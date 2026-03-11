Manuel Adorni estuvo entre el 12 y el 17/02 en Punta del Este hasta donde llegó junto a su familia y un amigo a bordo de un avión privado Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri. El costo del traslado ida y vuelta habría rondado los US$10 mil.
¿QUIÉN PAGÓ LA FACTURA?
Revelan detalles y documentos del viaje de Adorni en jet privado a Punta del Este
Diarioar.com reveló qué avión utilizó el jefe de Gabinete y con quién viajó, pero no quien se hizo cargo de los gastos.
Los datos fueron revelados por diarioar.com, luego de que el jefe de Gabinete admitiera que realizó ese viaje tras la revelación del periodista Carlos Pagni como una secuela del escándalo por la inclusión de la esposa de Adorni en la comitiva que acompañó a Javier Milei a Nueva York.
Adorni le dijo a Eduardo Feinmann que el viaje lo pagó de su bolsillo "de punta a punta", rechazando que estuvieran involucrados fondos públicos.
No obstante, eldiarioar.com asegura que la identidad de quién "pagó la factura" de ese servicio "no fue revelada".
Por otro lado, el costo de esa contratación no sería compatible con los ingresos y el patrimonio declarado del funcionario.
Adorni dijo en la misma entrevista con A24 que "fue a la casa de un amigo" en la ciudad balnearia.
De acuerdo al diarioar, además de Adorni, su esposa y otros 2 miembros de su familia, el Honda Jet fue ocupado por el periodista Marcelo Grandio, conductor del programa “Giros” en la TV Pública y allegado al jefe de Gabinete antes de la asunción de Javier Milei en Casa Rosada. Grandio, exyerno del accionista de Torneos y Competencia Luis Nofal, reside en Uruguay y seríe el "amigo" al que se refirió el jefe de Gabinete, consigna.
El portal detalla que el regreso, 5 días después, fue en el mismo avión con la familia de Adorni, sin Grandio. Este periodista, yerno del antiguo accionista de Torneos y Competencias Luis Nofal, reside en Uruguay y viaja a Buenos Aires a realizar su programa.
La nota de Sebastián Lacunza publica además copias de las declaraciones juradas de salida desde el aeropuerto de San Fernando el día 12/02 y de regreso desde el aeropuerto Laguna del Sauce, Punta del Este, el 17/02.
Revela además, en base a fuentes, que en la llegada a San Fernando por la tarde, Adorni solicitó hacer los trámites de ingreso al país en el Hangar de la empresa Aviaser en el que se estacionó la nave, para evitar el paso por las áreas comunes del aeropuerto.
Ese tratamiento por parte del personal de Migraciones es una excepción que se otorga a funcionarios y personajes VIP que prefieren no ser vistos.
En la entrevista con Feinmann, Adorni evitó dar detalles de su viaje a Punta del Este al invocar que se trataba de una cuestión de su "vida personal" que lo eximía de mayores explicaciones.
Noticia en desarrollo.