"No juega": La fuertísima decisión de Coudet con el plantel de River

River está a poco más de 24hs de enfrentarse Huracán en lo que será el estreno de Eduardo Coudet como entrenador del equipo. Chacho tuvo más de una semana para bajarle su idea al plantel y en medio de esto mantuvo una charla muy fuerte con los jugadores donde además tomó una decisión clave para el futuro.
La salida de Marcelo Gallardo fue un golpe duro en River donde el DT se hizo cargo del pésimo momento que viene atravesando el equipo, pero los que también fueron apuntados por los hinchas fueron los jugadores. Ahora el que tomó las riendas del plantel es Coudet, quien ya bajó un mensaje claro sobre su forma de trabajar y lo que pretende.
En las últimas horas se fueron filtrando algunas cuestiones sobre los primeros días de Coudet al frente de River. Desde que llegó no hubo un solo día libre para nadie e incluso llegó a haber doble turno para tratar de optimizar el tiempo lo máximo posible. Las prácticas fueron sumamente intensas, con mucha exigencia física y con charlas cortas pero con un mensaje claro.
Coudet y su mano dura en River
Hernán Castillo dio detalles sobre los primeros días de Coudet en River y dejó una frase que el DT les dijo a los jugadores en donde remarcó cuál es su idea madre. “Chacho les dijo a los futbolistas ‘el que no corre no juega’. No un correr por correr, correr para ser intenso, para ocupar posiciones, para retroceder…Fue muy claro que quiere un equipo intenso”, expresó en su programa de Love Stream.
Al mismo tiempo Coudet buscó cambiarles el chip a los futbolistas desde el aspecto mental para que dejen atrás todo lo negativo y se centren en una nueva etapa con una dinámica diferente a la de Gallardo tanto adentro como afuera de la cancha. Ahora se verá qué impacto tiene esto y qué diferencias se notan en el choque contra Huracán.
En principio la idea que tiene Chacho es poner en cancha un equipo similar al que venía jugando con Gallardo, al menos en cuanto a nombres. El once de River para enfrentar a Huracán estaría conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Maxi Salas.
