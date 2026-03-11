Líbano: 100.000 desplazados cada 24 horas; Irán dice que bancos occidentales son objetivo

1-Líbano: bombardeos de Israel provocan 100.000 desplazados por día
Las Fuerzas de Defensa del estado judío están llevando adelante una ofensiva cruenta y poco "quirúrgica".
La aviación de Tel Aviv bombardea cada jornada las principales ciudades del Líbano. El resultado: alrededor de 100.000 personas quedan sin hogar cada 24 horas.
La República Islámica anunció que extenderá sus ataques hacia objetivos civiles vinculados a Washington y Tel Aviv en Medio Oriente.
Teherán amplía así el conflicto con Washington y Tel Aviv, luego de minar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de hidrocarburos.
Además, fuerzas iraníes bombardearon el 11 de marzo el aeropuerto de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, aliado clave de Donald Trump en la región
De acuerdo con un relevamiento publicado por The New York Times el incremento ya supera el 17 % desde que se inició la guerra en Irán.
La incertidumbre energética comienza a presionar sobre la inflación global, una mala noticia para Donald Trump, que enfrenta elecciones parlamentarias de medio término en noviembre.