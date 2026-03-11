Líbano: 100.000 desplazados cada 24 horas; Irán dice que bancos occidentales son objetivo

Además, fuerzas iraníes bombardearon el 11 de marzo el aeropuerto de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, aliado clave de Donald Trump en la región

3-El galón de nafta en Estados Unidos trepó a US$ 3,48 en promedio

De acuerdo con un relevamiento publicado por The New York Times el incremento ya supera el 17 % desde que se inició la guerra en Irán.

La incertidumbre energética comienza a presionar sobre la inflación global, una mala noticia para Donald Trump, que enfrenta elecciones parlamentarias de medio término en noviembre.

Si el oficialismo republicano perdiera el Senado, donde hoy mantiene una ajustada ventaja de 49 a 48, el presidente quedaría muy debilitado para encarar la segunda parte de su segundo mandato.