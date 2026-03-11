urgente24
ACTUALIDAD Líbano > Irán > petróleo

RESUMEN AUDIOVISUAL 11/3

Líbano: 100.000 desplazados cada 24 horas; Irán dice que bancos occidentales son objetivo

Líbano: bombardeos de Israel provocan 100.000 desplazados por día; Irán atacará bancos occidentales; el galón de combustible subió 17% en USA desde el 28/2.

11 de marzo de 2026 - 18:26
Desplazados en el Líbano

Desplazados en el Líbano

1-Líbano: bombardeos de Israel provocan 100.000 desplazados por día

Las Fuerzas de Defensa del estado judío están llevando adelante una ofensiva cruenta y poco "quirúrgica".

La aviación de Tel Aviv bombardea cada jornada las principales ciudades del Líbano. El resultado: alrededor de 100.000 personas quedan sin hogar cada 24 horas.

El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que las operaciones militares aún no han terminado y advirtió que la paz sigue estando muy lejos. El primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que las operaciones militares aún no han terminado y advirtió que la paz sigue estando muy lejos.

Seguir leyendo

Embed - 100.000 desplazados por día en el Líbano

2-Irán atacará bancos occidentales y compañías comerciales de USA e Israel

La República Islámica anunció que extenderá sus ataques hacia objetivos civiles vinculados a Washington y Tel Aviv en Medio Oriente.

Teherán amplía así el conflicto con Washington y Tel Aviv, luego de minar el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde circula cerca del 20% del comercio mundial de hidrocarburos.

Además, fuerzas iraníes bombardearon el 11 de marzo el aeropuerto de Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, aliado clave de Donald Trump en la región

Embed - Irán amenaza con atacar bancos e intereses comerciales de EE.UU. e Israel en Medio Oriente

3-El galón de nafta en Estados Unidos trepó a US$ 3,48 en promedio

De acuerdo con un relevamiento publicado por The New York Times el incremento ya supera el 17 % desde que se inició la guerra en Irán.

La incertidumbre energética comienza a presionar sobre la inflación global, una mala noticia para Donald Trump, que enfrenta elecciones parlamentarias de medio término en noviembre.

Si el oficialismo republicano perdiera el Senado, donde hoy mantiene una ajustada ventaja de 49 a 48, el presidente quedaría muy debilitado para encarar la segunda parte de su segundo mandato. Si el oficialismo republicano perdiera el Senado, donde hoy mantiene una ajustada ventaja de 49 a 48, el presidente quedaría muy debilitado para encarar la segunda parte de su segundo mandato.

Embed - Los combustibles suben 17% en EE.UU. tras dos semanas de guerra

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES