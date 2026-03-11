Champions League: Real Madrid 3-0 Manchester City, 6º cruce en 7 años

Como viene ocurriendo en las últimas temporadas el Real Madrid y Manchester City se cruzan en una llave eliminatoria de Champions League . En este caso es en los octavos de final, quizás de forma prematura ya que uno espera que se vean las caras más adelante. Lo cierto es que se enfrentaron en mata-mata en 6 (contando esta) de las últimas 7 Champions League .

El Real Madrid recibirá en el Estadio Santiago Bernabéu a Manchester City por la ida de los octavos de final de la Champions League esta tarde a partir de las 17hs . La vuelta será en Inglaterra en la próxima semana. El ganador de la serie irá contra el Bayern Múnich que ayer liquidó la serie contra Atalanta (ganó 6-1) en Italia.

Este puede decirse que es un cruce prematuro pero el nuevo formato de Champions League hace que se den este tipo de partidos antes de la cuenta, por ejemplo otro duro cruce en esta instancia es PSG-Chelsea, reeditando la final del Mundial de Clubes.

Desde la temporada 19/20 se han cruzado en partidos mata-mata en 6 ocasiones contando la de esta edición que aún no tiene ganador. De las 5 anteriores Real Madrid se impuso en 3 ocasiones, en la edición 21/22 ganó la semifinal con un global de 6-5, en la 23/24 en cuartos de final por penales y en la 24/25 en los 16vos por un global de 3-1. El conjunto inglés ganó dos llaves, la 19/20 en octavos de final por un global de 4-2 y la 22/23 con un abultado global de 5-1 en semifinales.

Este será el 6º enfrentamiento en las últimas 7 ediciones y ya podemos decir que es un clásico de Champions League. Para este encuentro se prepararon con todo y estos son los 11 titulares de cada uno de los equipos:

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland. DT: Pep Guardiola.

El encuentro comenzará a las 17hs de nuestro país y se podrá ver por Fox Sports o Disney + en su plan Premium.

La final: PSG y Chelsea definen al campeón ante un MetLife colmado PSG-Chelsea ya se enfrentaron en la final del Mundial de Clubes y ahora lo harán en Champions League.

El resto de los partidos del miércoles de Champions League

En el primer turno se enfrentaron Bayer Leverkusen y Arsenal en Alemania y el partido terminó en empate 1-1, Andrich anotó para los alemanes y Havertz de penal para los ingleses.

En el horario estelar además del Real Madrid-Manchester City jugarán PSG-Chelsea reeditando la final del Mundial de Clubes, y el equipo sorpresa de esta Champions League, Bodo Glimt, ante el Sporting de Lisboa. Será un miércoles a puro fútbol y Champions League.

Live Blog Post Entra Mastantuono en el Madrid El ex River ingresa a 15 minutos de que se cumplan los 90 reglamentarios, veremos si puede ayudar a su equipo a liquidar la serie.

Live Blog Post El City busca el descuento El equipo inglés busca el descuento de manera desesperada, el penal atajado por Donnarumma los revivió y ahora quieren meterse en partido con un gol.

Live Blog Post Atajó el penal Donnarumma Vinicius la canchereo, Donnarumma lo esperó y el arquero italiano le tapó el penal al brasilero.

Live Blog Post Penal para Real Madrid El partido se tornaba nuevamente de ida y vuelta y en una contra Vinicius entró al area y Donnarumma lo tumbó. Hay penal para el "Merengue".

Live Blog Post Arranca el segundo tiempo

Live Blog Post Final del primer tiempo, Madrid 3-0 City En un partido raro donde los primeros 20 minutos fueron parejos el Real Madrid sacó una ventaja casi lapidaria y golea en un tiempo 3-0 al Manchesteer City de Guardiola. En los otros partidos el PSG le gana en Francia 2-1 al Chelsea y en Noruega se está dando otro batacazo. El Bodo Glimt de los milagros y el tumba gigantes le gana 2-0 al Sporting de Lisboa en solo 45 minutos. VER +

Live Blog Post Gooooool del Madrid, triplete de Valverde Increíble triplete del jugador menos pensado, el uruguayo Valverde convierte por primera vez tres goles en un partido con la camiseta de Real Madrid. El equipo español empieza a liquidar la serie.

Live Blog Post Gooool del Real Madrid, otra vez Valverde El Madrid anota el segundo en 26 minutos, otra vez Valverde (en esta ocasión tras recibir un pase sucio que rebotó en un defensor del equipo inglés) anota para el "Merengue", ahora con un tiro cruzado tras ingresar al area con pelota dominada por el lado izquierdo. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031830365220790694&partner=&hide_thread=false ¡¡PAJARITO GOLEADOR!! ¡¡DOBLETE DE FEDE VALVERDE PARA EL 2-0 DE REAL MADRID VS. MANCHESTER CITY ANTES DE LOS 30'!!Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/YkazfvRQyA — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026 VER +

Live Blog Post Otros resultados: Arriba el PSG, empate en Noruega En los otros partidos que se están jugando el PSG le gana en Francia 1 a 0 a Chelsea y en Noruega el Bodo Glimt y Sporting Lisboa igualan 0-0. VER +

Live Blog Post Gooooool del Real Madrid Cuando mejor estaba el City llega el gol del Real Madrid por medio de Valverde. Pase increíble desde el arco de Courtois para que vaya el uruguayo contra Donnarumma que le sacó el brazo a la pelota pensando que estaba afuera del area. Gol increíble. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2031828384808828949&partner=&hide_thread=false ¡¡TODA TUYA FEDE!! GOLAZO DE VALVERDE PARA EL 1-0 DE MANCHESTER CITY ANTE REAL MADRID.Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/91MpyMTKM0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026 VER +

Live Blog Post Partido de ida y vuelta y no se sacan ventajas El primer cuarto de hora nos muestra un partido parejo, aunque el más claro es el Manchester City que hasta el momento tuvo las más claras, inclusive no llegando a conectar dentro del area chica. El Madrid hace lo suyo pero está siendo levemente superado.

Live Blog Post Arrancó Real Madrid-Manchester City

Live Blog Post Empate en el primer turno Leverkusen y Arsenal emaptaron 1-1 en Alemania y definen todo en Inglaterra la semana próxima.

Live Blog Post Posibles formaciones Madrid-City En uno de los duelos estelares los 22 jugadores que saldrán a la cancha (salvo cambio de último momento como ayer en el caso de Tottenham) serán: Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior. DT: Álvaro Arbeloa. Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly; Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland. DT: Pep Guardiola. VER +