Banco Central habilita a billeteras virtuales a cobrar préstamos del sueldo

El esquema será similar al que se utiliza actualmente para pagar servicios, seguros o tarjetas de crédito mediante débito automático.

Para que el sistema funcione, el cliente deberá autorizar digitalmente el débito cuando contrate el préstamo. Una vez otorgado ese permiso, la aplicación podrá intentar cobrar la cuota en la fecha establecida.

Además, el sistema prevé algunos mecanismos de recuperación de pago:

Se realizará un intento automático de débito cada mes.

Si no hay fondos disponibles, se podrán hacer hasta dos reintentos adicionales .

. Las cuotas deberán mantenerse fijas e iguales durante todo el crédito.

Otro punto central de la normativa es que el sistema será interoperable, lo que significa que podrá funcionar entre bancos y billeteras virtuales sin importar qué entidad utilice el cliente.

¿Por qué el Banco Central tomó esta decisión sobre billeteras virtuales y préstamos?

El aumento de la morosidad en los préstamos otorgados por fintech, fue el detonante de esta medida. Datos oficiales indican que el atraso en el pago de créditos digitales alcanzó el 25%, más del doble del nivel registrado en los bancos tradicionales, donde la morosidad ronda el 12%.

Se trata del registro más alto desde 2010 para este tipo de financiamiento.

El fenómeno se vuelve aún más visible en los préstamos de menor monto. En créditos de hasta un millón de pesos, casi uno de cada cuatro presenta retrasos en el pago de las cuotas.

muchas aplicaciones de pago no contaban con mecanismos automáticos para cobrar las cuotas, lo que hacía que el pago dependiera de que el usuario realizara la operación manualmente cada mes.

Con el nuevo sistema, las empresas del sector esperan reducir el nivel de incumplimiento y mejorar la recuperación de los préstamos otorgados.

Banco Central y préstamos: Cómo funcionará el nuevo débito automático

El sistema aprobado por el Banco Central establece que el débito automático podrá aplicarse tanto a créditos otorgados por bancos como por otros actores del mercado financiero.

Podrán utilizarlo:

Bancos.

Empresas fintech que otorgan créditos y están registradas ante el regulador.

Proveedores no financieros de crédito.

Cooperativas y mutuales que brindan financiamiento.

En todos los casos, la entidad que otorgue el préstamo deberá pagar un arancel del 0,6% sobre cada cuota debitada para utilizar el sistema de cobro.

Este costo será asumido por la institución financiera y no se trasladará directamente al cliente.

Uno de los ejemplos más conocidos de crédito digital dentro de este ecosistema es Mercado Crédito, la plataforma de préstamos vinculada a Mercado Libre.

¿Qué impacto puede tener esta medida del Banco Central en el sistema financiero?

La norma también aparece como resultado de negociaciones entre bancos tradicionales y empresas fintech dentro del sistema financiero.

Fuentes del sector señalaron que el acuerdo buscó evitar otro escenario que se discutía en reformas regulatorias recientes, la posibilidad de que los salarios se depositen directamente en billeteras virtuales fuera del sistema bancario.

Al no contar con acceso directo a los depósitos de sueldos, muchas aplicaciones desarrollaron mecanismos para asegurar el cobro de sus préstamos.

El nuevo sistema permite que esas empresas puedan debitarlos desde cuentas bancarias, algo que les da mayor previsibilidad para recuperar los créditos otorgados.

Además, la normativa establece una regla adicional para reducir riesgos y es que la cuota del préstamo no debe superar el 30% del ingreso del cliente al momento de otorgar el crédito.

Especialistas del sistema financiero señalan que, si el mecanismo logra reducir los costos de cobro y la morosidad, en el largo plazo podría ayudar a mejorar las condiciones de financiamiento.

Sin embargo, la regulación no obliga a que una eventual reducción de costos se traduzca automáticamente en tasas más bajas para los usuarios.

