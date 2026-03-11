Boca y San Lorenzo se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Apertura. Desde las 19.45, el Xeneize recibe al Ciclón en La Bombonera, en un duelo importante en donde, el que triunfe, se pondrá a tiro del líder Vélez, puntero de la Zona A.
Boca 0-0 San Lorenzo: Xeneize y Ciclón juegan un clásico caliente y entretenido
EN VIVO
-
20:35
Final del 1T
-
20:32
¡Ahora Hernández rompe el travesaño! VIDEO: El Ciclón estuvo a punto...
-
20:28
¡Bareiro estrella el travesaño! VIDEO: El paraguayo abrió bien el pie pero...
-
20:10
Malas noticias en San Lorenzo: Cerutti es reemplazado por lesión
-
20:09
El Ciclón le corta los caminos por dentro al Xeneize y lo obliga a lateralizar o jugar en largo
-
20:01
Mucho roce y temperatura caliente en el comienzo: así se tiró Delgado a trabar de cabeza
-
19:57
Xeneize y Ciclón protagonizan un duelo electrizante en el inicio
-
19:45
Comienza el partido
-
19:42
Formaciones confirmadas en el Xeneize y el Ciclón
-
19:41
TV: Dónde ver Boca vs. San Lorenzo
-
19:12
Argentinos-Central y más: todos los partidos de un miércoles futbolero
-
18:56
Baja en el mediocampo de Boca: quién se desagarró en el entrenamiento
-
18:43
Por qué Xeneize y Ciclón pueden quedar segundos de la Zona A
-
18:30
"Si San Lorenzo pierde medio a cero y no hubiese elecciones, Damián Ayude está afuera"
-
18:28
San Lorenzo calienta la previa y postea una foto que se burla de la paternidad sobre Boca
-
18:23
La impresionante mala racha de San Lorenzo de... ¡22 partidos!
-
18:00
-
17:58
Árbitro y VAR del partido
-
17:53
Posibles formaciones en Boca y San Lorenzo
Boca y San Lorenzo reeditan un clásico con mucha historia, que lo tiene al Ciclón con el historial significativamente inclinado a su favor: ganó 82 veces, perdió 69 y empató 51. Sin embargo, en los últimos dos encuentros fue el Xeneize quien se impuso.
Vélez marcha puntero en la Zona con 19 unidades. Tanto Boca como San Lorenzo acumulan 12, por lo que de ganar se irían a 15 y, así, igualarían en puntos a Unión y Estudiantes como escoltas del Fortín.
Claudio Úbeda repetirá equipo, confiado en la muy buena presentación de sus dirigidos ante Lanús, en la fecha pasada, cuando ganó 3-0. Tomás Aranda, el juvenil mediocampista, es la gran aparición en el Xeneize y, quizás, la pieza que a Boca le faltaba.
Enfrente, San Lorenzo sigue con deuda en el juego. El buen trabajo de Damián Ayude a fines del año pasado no pareció encontrar un próximo escalón hasta ahora, en medio de una crisis institucional apremiante. El hincha empieza a impacientarse, pero no debe perder el foco del contexto en el que el equipo sale a la cancha.
