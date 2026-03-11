urgente24
Boca 0-0 San Lorenzo: Xeneize y Ciclón juegan un clásico caliente y entretenido

Boca recibe a San Lorenzo por la fecha 10 del Torneo Apertura. El que triunfe se pondrá a tiro del puntero de la Zona A.

11 de marzo de 2026 - 17:40

EN VIVO

Boca y San Lorenzo se enfrentan por la fecha 10 del Torneo Apertura. Desde las 19.45, el Xeneize recibe al Ciclón en La Bombonera, en un duelo importante en donde, el que triunfe, se pondrá a tiro del líder Vélez, puntero de la Zona A.

Boca y San Lorenzo reeditan un clásico con mucha historia, que lo tiene al Ciclón con el historial significativamente inclinado a su favor: ganó 82 veces, perdió 69 y empató 51. Sin embargo, en los últimos dos encuentros fue el Xeneize quien se impuso.

Vélez marcha puntero en la Zona con 19 unidades. Tanto Boca como San Lorenzo acumulan 12, por lo que de ganar se irían a 15 y, así, igualarían en puntos a Unión y Estudiantes como escoltas del Fortín.

Claudio Úbeda repetirá equipo, confiado en la muy buena presentación de sus dirigidos ante Lanús, en la fecha pasada, cuando ganó 3-0. Tomás Aranda, el juvenil mediocampista, es la gran aparición en el Xeneize y, quizás, la pieza que a Boca le faltaba.

Enfrente, San Lorenzo sigue con deuda en el juego. El buen trabajo de Damián Ayude a fines del año pasado no pareció encontrar un próximo escalón hasta ahora, en medio de una crisis institucional apremiante. El hincha empieza a impacientarse, pero no debe perder el foco del contexto en el que el equipo sale a la cancha.

Final del 1T

¡Ahora Hernández rompe el travesaño! VIDEO: El Ciclón estuvo a punto...

¡Bareiro estrella el travesaño! VIDEO: El paraguayo abrió bien el pie pero...

Malas noticias en San Lorenzo: Cerutti es reemplazado por lesión

En su lugar ingresa el Perrito Barrios.

El Ciclón le corta los caminos por dentro al Xeneize y lo obliga a lateralizar o jugar en largo

Mucho roce y temperatura caliente en el comienzo: así se tiró Delgado a trabar de cabeza

Xeneize y Ciclón protagonizan un duelo electrizante en el inicio

Comienza el partido

Formaciones confirmadas en el Xeneize y el Ciclón

Boca: Marchesín; Weigandt, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Ascacíbar, Delgado; Aranda; Merentiel, Bareiro

San Lorenzo: Gill; Herrera, Romaña, Hernández, De Ritis; Cerutti, Perruzzi, Gulli, Tripichio, Ladstatter; Cuello

TV: Dónde ver Boca vs. San Lorenzo

El partido se transmite por ESPN Premium.

Argentinos-Central y más: todos los partidos de un miércoles futbolero

Además de Boca vs. San Lorenzo, la jornada de miércoles de la fecha 10 del Torneo Apertura tiene los siguientes cotejos:

  • Banfield vs. Gimnasia La Plata
  • Argentinos Juniors vs. Rosario Central
  • Atlético Tucumán vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Barracas Central
Baja en el mediocampo de Boca: quién se desagarró en el entrenamiento

Tomás Belmonte quedó descartado para el encuentro de esta tarde porque sufrió un desgarro. El departamento médico del Xeneize informó que el volante presenta una lesión de grado 2 en el aductor, por lo que estará algunas semanas afuera.

Por qué Xeneize y Ciclón pueden quedar segundos de la Zona A

Vélez marcha puntero en la Zona con 19 unidades. Tanto Boca como San Lorenzo acumulan 12, por lo que de ganar se irían a 15 y, así, igualarían en puntos a Unión y Estudiantes como escoltas del Fortín.

"Si San Lorenzo pierde medio a cero y no hubiese elecciones, Damián Ayude está afuera"

Las palabras son de Gonzalo Orellano, periodista que cubre el día a día de San Lorenzo para DSports Radio. La declaración refiere al salto de calidad que el equipo de Damián Ayude mantiene pendiente. Tuvo un buen cierre de 2025, pero el comienzo de 2026 ha sido inestable.

Según Orellano, el partido ante Boca puede ser una estocada irreversible, y Ayude se mantendría en el cargo solo porque las elecciones en San Lorenzo, que son el 30 de mayo, envuelven el panorama dentro de puras especulaciones.

San Lorenzo calienta la previa y postea una foto que se burla de la paternidad sobre Boca

image
El fotomontaje que San Lorenzo public&oacute; en sus redes sociales

El fotomontaje que San Lorenzo publicó en sus redes sociales

La impresionante mala racha de San Lorenzo de... ¡22 partidos!

El estadígrafo Silvio Maverino aporta un dato interesante que le trae dolores de cabeza a los hinchas del Ciclón. San Lorenzo ha ganado un solo partido de los últimos 22 que disputó ante rivales considerados "grandes", tales como Boca, River, Independiente y Racing. Maverino también suma a Huracán, su eterno rival, en la cuenta.

Ese único cotejo que salió triunfador fue un 3-2 ante Racing, a principios de 2025.

Árbitro y VAR del partido

Pablo Echavarría será el árbitro del partido, mientras que Silvio Trucco lo acompañará en el VAR.

Live Blog Post

Posibles formaciones en Boca y San Lorenzo

