El BCRA sostiene su mejor racha de compras desde 2012

En materia de persistencia, el informe remarcó que el BCRA acumula 41 ruedas consecutivas con compras en el MLC, lo que representa la mejor racha desde 2012, cuando llegó a registrarse una secuencia de 52 ruedas seguidas, un dato que por sí solo eleva el estándar con el que se evalúa el esquema actual.

En términos de tamaño, Facimex agregó que, al mirar la intervención cambiaria medida en dólares constantes durante las primeras 42 ruedas de cada año, las compras del 2026 por US$2,8 mil millones se ubican en el podio de la última década y quedan solamente por detrás de 2025 con US$3,7 mil millones y de 2024 con US$6,4 mil millones, con un elemento político que el mercado no desconoce porque esos tres años corresponden al mandato de Javier Milei, por lo que la comparación se vuelve inevitable a la hora de discutir consistencia, ritmo y sostenibilidad.

image

Tasas

El tablero oficial también trajo referencias que ayudan a entender el costo de la liquidez y el incentivo relativo a permanecer en pesos, dos piezas que suelen moverse en espejo con la estrategia de calma cambiaria.

La TAMAR de bancos privados se ubicó en 31,00% TNA y la BADLAR en 28,44% TNA, niveles que no se miran solo como tasas, sino como señales del rendimiento que el sistema ofrece para competir contra la dolarización, especialmente cuando el dólar minorista promedio vendedor se mueve en torno a $1.425,473.

Tesoro con baja participación

Otro eje del reporte fue la baja participación del Tesoro en el mercado de cambios, un dato que importa porque define cuánto de la dinámica cambiaria se explica por la intervención directa del BCRA y cuánto por decisiones del fisco. Facimex registró ventas por US$265 millones en enero y, a partir de la dinámica de depósitos en el BCRA, estimó un saldo prácticamente neutro en febrero, con una compra de US$132 millones el 23 y ventas por US$118 millones entre el 24 y el 26, cifras que dibujan un rol acotado frente al protagonismo del Central.

En ese marco, Facimex sostuvo que el peso sigue mostrando una fortaleza inusual, ya que las compras del BCRA no habrían generado presiones cambiarias y el tipo de cambio se mantuvo alejado del techo de la banda, acumulando una apreciación de 3,5% en el primer bimestre. Mientras que, en el arranque de marzo, el tipo de cambio A3500 se apreció 0,5% adicional y el peso argentino fue la moneda emergente con mejor desempeño relativo, aun cuando el dólar global se fortalecía tras el conflicto en Medio Oriente.

