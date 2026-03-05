El BCRA sostiene su mejor racha de compras desde 2012

El Banco Central (BCRA) arrancó marzo con compras netas en el mercado oficial que, por timing y volumen, se leen como un dato relevante en la City, sobre todo porque llegan en un tramo del mes que suele traer más demanda minorista y, además, con un frente externo condicionado por el conflicto en Medio Oriente.
Según Facimex, en las primeras tres ruedas de marzo el BCRA compró US$127 millones en el MLC, con un detalle que marca el pulso del arranque, US$70 millones el lunes, US$17 millones el martes y US$40 millones el miércoles, una secuencia que deja un saldo positivo incluso cuando el flujo suele ponerse más pesado por atesoramiento y por pagos vinculados a consumos en el exterior.
A esa foto se le suman los datos del día, que el mercado sigue con obsesión porque ordenan la lectura de corto plazo sin necesidad de interpretaciones. El tablero oficial mostró una compra de divisas de US$124 millones, con reservas internacionales en US$45.825 millones
Mientras el tipo de cambio minorista promedio vendedor quedó en $1.425,473 por dólar, nivel que se usa como termómetro para medir hasta qué punto la calma cambiaria logra sostenerse sin trasladar tensión al resto del sistema.
Racha compradora y tamaño de la intervención, el marco que mira el mercado
El punto central que subraya Facimex es que la dinámica no se explica solo por el resultado de una rueda, sino por la combinación entre continuidad y magnitud, porque esa mezcla define si la acumulación de reservas está siendo un proceso con tracción sostenida o un episodio atado a condiciones transitorias.
En materia de persistencia, el informe remarcó que el BCRA acumula 41 ruedas consecutivas con compras en el MLC, lo que representa la mejor racha desde 2012, cuando llegó a registrarse una secuencia de 52 ruedas seguidas, un dato que por sí solo eleva el estándar con el que se evalúa el esquema actual.
En términos de tamaño, Facimex agregó que, al mirar la intervención cambiaria medida en dólares constantes durante las primeras 42 ruedas de cada año, las compras del 2026 por US$2,8 mil millones se ubican en el podio de la última década y quedan solamente por detrás de 2025 con US$3,7 mil millones y de 2024 con US$6,4 mil millones, con un elemento político que el mercado no desconoce porque esos tres años corresponden al mandato de Javier Milei, por lo que la comparación se vuelve inevitable a la hora de discutir consistencia, ritmo y sostenibilidad.
Tasas
El tablero oficial también trajo referencias que ayudan a entender el costo de la liquidez y el incentivo relativo a permanecer en pesos, dos piezas que suelen moverse en espejo con la estrategia de calma cambiaria.
La TAMAR de bancos privados se ubicó en 31,00% TNA y la BADLAR en 28,44% TNA, niveles que no se miran solo como tasas, sino como señales del rendimiento que el sistema ofrece para competir contra la dolarización, especialmente cuando el dólar minorista promedio vendedor se mueve en torno a $1.425,473.
Tesoro con baja participación
Otro eje del reporte fue la baja participación del Tesoro en el mercado de cambios, un dato que importa porque define cuánto de la dinámica cambiaria se explica por la intervención directa del BCRA y cuánto por decisiones del fisco. Facimex registró ventas por US$265 millones en enero y, a partir de la dinámica de depósitos en el BCRA, estimó un saldo prácticamente neutro en febrero, con una compra de US$132 millones el 23 y ventas por US$118 millones entre el 24 y el 26, cifras que dibujan un rol acotado frente al protagonismo del Central.
En ese marco, Facimex sostuvo que el peso sigue mostrando una fortaleza inusual, ya que las compras del BCRA no habrían generado presiones cambiarias y el tipo de cambio se mantuvo alejado del techo de la banda, acumulando una apreciación de 3,5% en el primer bimestre. Mientras que, en el arranque de marzo, el tipo de cambio A3500 se apreció 0,5% adicional y el peso argentino fue la moneda emergente con mejor desempeño relativo, aun cuando el dólar global se fortalecía tras el conflicto en Medio Oriente.
Más contenido de Urgente24
Javier Milei 2027: Crece el rumor de que 'alquimistas' quieren adelantar el comicio
Trump echó a la secretaria Kristi Noem, la cruzada contra la inmigración
Ante inacción del Gobierno, argentinos varados en Medio Oriente piden ayuda a Chiqui Tapia
Frío saludo: Santiago Caputo no disimuló ni un poquito su fastidio con Karina Milei