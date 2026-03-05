AFA y Chiqui Tapia no dejan de sorprender, esta vez por lo que se votó en estos días, un cambio de reglamento que roza la ridiculez y por el cual se empezaron a burlar no solo en Argentina sino en el resto del mundo, en este caso fueron algunas cuentas deportivas de Italia las que dejaron en ridículo al mandamás de AFA.
MÁS RIDÍCULO IMPOSIBLE
AFA: El increíble motivo por el cual se burlan de Chiqui Tapia en Italia
AFA votó por unanimidad un cambio en el reglamento que entrará en vigencia desde 2028, pero la verdad es insólito. Se burlan de Chiqui Tapia en Italia.
El cambio de reglamento por el que Tapia hace el ridículo
AFA se encuentra envuelta en una guerra interminable en estos días, y por eso es de lo único que se habla ya que el fin de semana no hay fútbol, pero salió la información de un cambio de reglamento que fue votado en la asamblea de AFA, y la verdad que es ridículo, y todos los medios argentinos salieron a criticar a Chiqui Tapia, pero esto trascendió fronteras ya que en el viejo continente tomaron nota y se burlaron de la situación.
El cambio en el reglamento es sobre la forma de clasificación a las copas internacionales. Con la experiencia de los últimos dos años donde Boca y Argentinos quedaron 3º en la tabla general, entraron en la fase 2 de clasificación de Copa Libertadores, fueron eliminados y luego de eso se les terminó el año internacional, AFA decidió hacer un ridículo cambio.
Ahora el 3º de la tabla general va a la Copa Sudamericana y el 9º irá a la fase 2 de la Copa Libertadores. AFA justificó este cambio diciendo que es una forma de premiar al 3º ya que si perdía en la fase 2 de Copa Libertadores ya no competía internacionalmente. De todas formas el cambio sigue siendo ridículo.
Dando un ejemplo de la temporada 2024 donde Boca pasó a la fase 2 de la Copa Libertadores y fue eliminado por Alianza Lima, si se hubiese tomado el reglamento nuevo Boca hubiera clasificado a Copa Sudamericana y Huracán como 9º a la Copa Libertadores, algo medio loco.
Este cambio tuvo repercusión en todo el mundo, pero algunas cuentas deportivas italianas se burlaron de Chiqui Tapia y toda AFA. La cuenta Calciatoributti (reconocida cuenta deportiva de Instagram italiana) “Se imaginan a Nápoli (hoy 3º) clasificando a la Europa League y a Sassuolo (hoy 9º) a la Champions League”, otra dijo “AFA y Argentina cada vez más ridículos”. Esos fueron algunas de las publicaciones que hicieron en Italia, y la verdad que tan errados no estaban.
Lo peor de todo el ridículo sucedió en la mañana del jueves, cuando AFA saco un comunicado para aclarar la información que circulaba, y cuando todos pensaron que la iban a negar y a volver todo para atrás, la confirmaron, pero con la aclaración de que corre a partir de la temporada 2028.
Así que acostumbrémonos a ver equipos amigos del poder como Barracas, Riestra, Instituto, etc., etc., a jugar Copa Libertadores consiguiendo un pálido 9º puesto. Otra cosa que veremos es en las últimas fechas los equipos sacando cuenta cuantos partidos deben perder para quedar 9º, otra estupidez Made in AFA.
+ de Golazo24
El dato desalentador de Chacho Coudet que hace temblar a todo River
Messi con Trump: el encuentro que explota en el mundo entero
Boca rompe el mercado de pases y cierra un acuerdo relámpago por un jugador TOP