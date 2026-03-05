AFA: El increíble motivo por el cual se burlan de Chiqui Tapia en Italia

Este cambio tuvo repercusión en todo el mundo, pero algunas cuentas deportivas italianas se burlaron de Chiqui Tapia y toda AFA. La cuenta Calciatoributti (reconocida cuenta deportiva de Instagram italiana) “Se imaginan a Nápoli (hoy 3º) clasificando a la Europa League y a Sassuolo (hoy 9º) a la Champions League”, otra dijo “AFA y Argentina cada vez más ridículos”. Esos fueron algunas de las publicaciones que hicieron en Italia, y la verdad que tan errados no estaban.

Lo peor de todo el ridículo sucedió en la mañana del jueves, cuando AFA saco un comunicado para aclarar la información que circulaba, y cuando todos pensaron que la iban a negar y a volver todo para atrás, la confirmaron, pero con la aclaración de que corre a partir de la temporada 2028.

Así que acostumbrémonos a ver equipos amigos del poder como Barracas, Riestra, Instituto, etc., etc., a jugar Copa Libertadores consiguiendo un pálido 9º puesto. Otra cosa que veremos es en las últimas fechas los equipos sacando cuenta cuantos partidos deben perder para quedar 9º, otra estupidez Made in AFA.

