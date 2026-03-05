El gendarme Nahuel Gallo llegó al Senado tras su liberación y se reunió con Patricia Bullrich

La dirigente también adelantó cómo será el proceso de regreso del gendarme a la fuerza.

“Primero hará un tiempo de adaptación y luego vendrán sus tareas de gendarmería”, a firmó.

image

Patricia Bullrich sobre el tema AFA

Durante el encuentro también surgió el tema del rol que tuvo la AFA en las gestiones que permitieron su regreso al país. Según contó Bullrich, Gallo se enteró de ese detalle recién cuando estaba viajando de regreso a la Argentina.

“Él decidió no decirlo porque su país estuvo siempre. Les agradeció, pero lo quiere hacer de manera privada”, señaló.

Mientras se desarrollaba la reunión en el despacho de Bullrich, a pocos metros de allí la vicepresidenta Victoria Villarruel mantenía un almuerzo con su equipo más cercano. Del encuentro participaron el secretario Parlamentario Agustín Giustinian, el secretario Administrativo Alejandro Fitzgerald y el secretario de Seguridad Claudio Gallardo. Según trascendió, no hubo invitación para que la vicepresidenta participara del encuentro con el gendarme.

image

El duro relato del cautiverio

Un día antes de su visita al Senado, Nahuel Gallo habló públicamente por primera vez sobre su experiencia en prisión y cómo fueron sus primeros días tras volver a la Argentina.

“Yo soy Nahuel Gallo. Sé que no es fácil estar acá adelante de ustedes. Yo pedí declarar. He visto muy poco, tengo muy poca información, estoy asimilando todo. Pero fui yo quien pidió un momento para dar mi palabra”, expresó durante una conferencia de prensa en Buenos Aires.

El gendarme aseguró que actualmente se encuentra bien de salud y que continúa realizándose chequeos médicos mientras intenta adaptarse nuevamente a la vida cotidiana.

“Estoy tratando de poder reinsertarme en la sociedad. Estoy tranquilo, con familia”, afirmó.

También se refirió a las condiciones en las que estuvo detenido en el penal venezolano El Rodeo 1, donde permaneció durante más de un año.

“El Rodeo 1 no es muy bueno, es un lugar de muchísima tortura psicológica y no muy grata para contar en estos momentos. Solamente con pensarlo titubeo”, relató.

Por ahora, Gallo continúa atravesando un proceso de adaptación tras su regreso al país, mientras el Gobierno mantiene gestiones para acompañar su reinserción y definir sus próximos pasos dentro de la Gendarmería.

