Inflación de febrero: Piso alto y un techo de hasta el 3%

La mediana de estimaciones para Regulados fue de 3,6% mensual, mientras que los Estacionales mostraron un comportamiento mucho más calmo, con una mediana de 0,6% mensual. La lectura que dejan estos números es directa.

Vivienda lidera febrero

La coincidencia más fuerte entre consultoras aparece en la división que comandó las subas. Vivienda fue señalada como el rubro líder de febrero, con aumentos concentrados en electricidad y gas, y con impacto adicional por alquileres y expensas. El mensaje es relevante por dos motivos.

Porque cuando EGA y combustibles se mueven con fuerza, el pass through hacia el resto de la economía suele tardar, pero llega. Porque Vivienda es un rubro que pega en el bolsillo mes a mes y tiene un efecto psicológico inmediato.

Dentro del universo de regulados, también se mencionaron subas en transporte público, telefonía y correo. Ese combo construye un escenario donde los ajustes de servicios empujan el IPC aunque el resto de los bienes muestre algo más de calma.

Si el objetivo es consolidar una desaceleración, el calendario de tarifas y servicios se vuelve tan determinante como la política monetaria. Si el objetivo es consolidar una desaceleración, el calendario de tarifas y servicios se vuelve tan determinante como la política monetaria.

Carnes repite protagonismo

El capítulo alimentos volvió a traer ruido. Las mediciones privadas de Alimentos se ubicaron entre 2,7% y 4,1% mensual, con una mediana de 3,2%. El foco, otra vez, estuvo en carnes, señaladas por las consultoras como el principal vector de presión dentro de la canasta.

Este punto es clave por su efecto social y por su capacidad de contaminar expectativas. Este punto es clave por su efecto social y por su capacidad de contaminar expectativas.

Cuando alimentos corre por encima del promedio, incluso aunque otros rubros aflojen, la percepción de inflación se endurece. Y esa percepción, en Argentina, suele amplificar mecanismos de remarcación y negociación informal de precios, sobre todo en segmentos con menor competencia y en canales de consumo masivo.

El dato que obsesiona a los analistas

En los últimos dos meses, las mediciones privadas subestimaron el dato nacional que terminó publicando el INdEC. Según el informe, el desvío entre la mediana de privadas y el IPC del Indec fue de 0,35 puntos porcentuales en diciembre y de 0,48 puntos porcentuales en enero.

Ese historial agrega tensión al pronóstico de febrero, porque si se repitiera el patrón, un consenso privado de 2,9% podría terminar más arriba en el registro oficial. Sin embargo, el mismo reporte plantea que este comportamiento no debería repetirse en febrero, sin perder de vista un dato político que pesa en la conversación económica. El ministro de Economía, Luis Caputo, espera que la inflación de febrero sea más baja que la de enero.

Ahí se arma el nudo. Las consultoras están viendo un número parecido al de enero, con Núcleo en torno a 3,0% y con regulados arriba de 3,5%. El Gobierno apuesta a mostrar un escalón hacia abajo.

La diferencia entre ambas narrativas se define por detalles que, a esta altura, son los que deciden titulares, expectativas y precios financieros. La diferencia entre ambas narrativas se define por detalles que, a esta altura, son los que deciden titulares, expectativas y precios financieros.

Lo que realmente se juega el 12 de marzo

El dato del 12 de marzo no se agota en el número. Si el IPC general queda en torno a 2,7% pero la Núcleo se mantiene cerca de 3,0% y los regulados siguen arriba, el diagnóstico será de desaceleración frágil, apoyada en componentes que pueden revertirse rápido. Si, en cambio, el general se acerca otra vez a 2,9% o 3,0% con alimentos y vivienda traccionando, el mercado va a leer que el proceso de desinflación entró en una zona más áspera.

En ese contexto, Vivienda y tarifas dejan de ser un capítulo técnico y pasan a ser el centro del mapa. Con estacionales relativamente quietos, la inflación se vuelve una discusión de precios administrados, servicios, núcleo persistente y alimentos sensibles.

Eso es lo que define la temperatura real, más allá de la cifra final que se publique. Eso es lo que define la temperatura real, más allá de la cifra final que se publique.

El IPC se mantiene en un escalón alto para un plan que busca mostrar una baja sostenida, y el motor de la inflación se concentra en rubros que, por su naturaleza, no se enfrían solo con expectativas. Se enfrían con decisiones, con calendario y con un delicado equilibrio entre ajuste de precios relativos y tolerancia social.

Otras noticias de Urgente24

Javier Milei vs. Axel Kicillof: Arrecia la batalla por el modelo de país

Irán lanzó un masivo ataque con drones y misiles sobre las ciudades de Jerusalem y Tel Aviv

¿Llegó la ola diplomática expulsora trumpista a Ecuador?

ChangoMás avanza con nuevos despidos en todo el país, peor que en 2024 y hay rumores en La Anónima