Fundación afín a Milei proyecta que la inflación de febrero estará cerca del 3%

Julián Neufeld, economista de la Fundación, señala que los "principales drivers" del IPC fueron nuevamente los rubros de alimentos, transporte y medicina, que, indicó, aumentaron por encima del nivel general.

"La suba de los alimentos guarda relación con factores estacionales; también se condice con un aumento de los precios a nivel internacional", sostuvo y agregó como factor el encarecimiento de los precios de transporte por la quita de subsidios.

En tanto que entre los elementos que ayudaron a la estabilización, LyP remarca que "el tipo de cambio jugó a favor", dado que el dólar financiero retrocedió un 3% en comparación con enero.

Los economistas de la Fundación pusieron énfasis en la desaceleración que registraron en febrero y en los factores que harían que se recupere el sendero de desinflación en adelante, como el dólar estable, la "prudencia monetaria" y un acomodamiento de la "dinámica de precios" en la que los estacionales tuvieron una fuerte presencia.

Iván Cachanosky, Economista Jefe de la Fundación, destacó la desaceleración frente a enero, pero remarcó que "la inflación mensual continúa en niveles altos", aunque proyectó que " a partir de ahora se retorne al sendero de la desinflación que había logrado encarar el gobierno en su primer año y medio de gestión".

Señaló como factor favorable la estabilidad del dólar y que el Banco Central "continúa mostrando prudencia en su política monetaria". Para el economista, el proceso de desinflación continuaría durante el año por lo que proyecta una inflación del 20% a fines de 2026, que aún así sería el doble de lo que el Gobierno aprobó en el presupuesto.

Clara Alesina, en tanto, explicó por su parte que la aceleración de los últimos meses se debió a "factores estacionales y por el rezago de la suba del tipo de cambio" de los meses previos.

En cuanto a febrero, sostuvo que "cerca de la mitad de la suba mensual se explica por Alimentos y bebidas, que viene mostrando aumentos por encima de lo habitual".

Por último, Tomás Amerio señaló como "factores determinantes" de las subas anteriores los "aumentos anormales en el precio de la carne y en la volatilidad del tipo de cambio".

"El comportamiento de la dinámica para este mes combina la pax cambiaria junto con la normalización en la dinámica de los precios, que sustentan el quiebre del proceso de inflación creciente del que fuimos testigo hasta enero”, afirmó.

Si bien LyP estima una desaceleración -aunque mínima- de la inflación para febrero, cabe recordar que su pronóstico para enero también fue en esa línea, pero resultó fallido: mientras pronosticaba un 2,6%, con una baja respecto de diciembre, el INDEC confirmó que fue del 2,9% con un alza por 8 mes consecutivo.

