Javier Milei celebra con la política lo que con economía no puede

El gobierno de Javier Milei encara una semana clave de cara al inicio de periodo de sesiones ordinarias en el Congreso que el mandatario inaugurará formalmente el próximo domingo 1° de marzo, instancia a la que llegará con la sanción de su polémica Reforma Laboral bajo el brazo.
Alerta por crecida del Río de la Plata
A través del centro de prevención de crecidas el Servicio de Hidrografía Naval, que depende del Ministerio de Defensa, se publicó el presente miércoles un aviso por crecidas de marea en el Rio de la Plata. Estas crecidas afectarían a las zonas costeras de Berisso y Ensenada.
De acuerdo al informe oficial, se esperan alturas de mareas más altas que las habituales y particularmente en el Puerto de La Plata estarán 3.10 metros por encima de lo usual.
Durante la jornada de este miércoles 25 de febrero, se espera que el agua alcance niveles críticos hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, lo que podría generar anegamientos en calles cercanas a la ribera y dificultades en el drenaje de pluviales.
Deja tu comentario