Javier Milei celebra con la política lo que con economía no puede

El gobierno de Javier Milei encara una semana clave de cara al inicio de periodo de sesiones ordinarias en el Congreso que el mandatario inaugurará formalmente el próximo domingo 1° de marzo, instancia a la que llegará con la sanción de su polémica Reforma Laboral bajo el brazo.

Esto se da en un momento crítico para la gestión libertaria donde se acumulan señales de desgaste económico y social: caída o estancamiento del consumo masivo hacia fines de 2025 según mediciones privadas, salarios registrados que cerraron por debajo de la inflación en el último año, y un mercado laboral que registra un descenso permanente del empleo formal.

Sobre este marco, la mesa chica de la CGT se reunirá este miércoles para tomar posición ante el tratamiento del proyecto que tendrá lugar el viernes en el Senado, y definir nuevas medidas de fuerza, en medio de un clima de creciente malestar entre las organizaciones de trabajadores por el avance de esa norma.

La discusión interna se produce en medio de la presión del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que ya anunció un paro de 36 horas y pidió a la CGT que adopte una medida similar. En la central obrera reconocen que el escenario político es complejo y que, con los números ajustados en el Congreso, la reforma tiene altas probabilidades de ser aprobada.

Mientras la CGT apuesta a un "ajedrez" jurídico de largo aliento, las bases más combativas exigen una resistencia directa frente al Congreso.

La Libertad Avanza espera por la sanción de la ley que baja la edad de imputabilidad como así la confirmación de la 'Modernización Laboral'. El Gobierno no sólo necesita de la aprobación de esas leyes, también requiere de su impacro real. La política le da aquellas buenas noticias que la economía aún no pueden.

La sanción de la reforma está a la vuelta de la esquina. El Ejecutivo confía en que el Senado acompañará el texto que recibió de Diputados y que será avalado este viernes, lo que le permitirá a Milei contar con la ansiada ley de "Modernización". Por eso, en la Casa Rosada ya trabajan en una reglamentación rápida apenas aprobada, que además cuente con herramientas que le armen una coraza ante eventuales demandas judiciales de parte del sindicalismo y otros sectores políticos opositores.

En paralelo, comenzó el ciclo lectivo 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén para los niveles inicial y primario, mientras que el inicio previsto para el lunes 2 de marzo en la Provincia de Buenos Aires y otras 15 jurisdicciones se verá afectado por un paro nacional.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

----------------

Live Blog Post Alerta por crecida del Río de la Plata A través del centro de prevención de crecidas el Servicio de Hidrografía Naval, que depende del Ministerio de Defensa, se publicó el presente miércoles un aviso por crecidas de marea en el Rio de la Plata. Estas crecidas afectarían a las zonas costeras de Berisso y Ensenada. De acuerdo al informe oficial, se esperan alturas de mareas más altas que las habituales y particularmente en el Puerto de La Plata estarán 3.10 metros por encima de lo usual. Durante la jornada de este miércoles 25 de febrero, se espera que el agua alcance niveles críticos hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, lo que podría generar anegamientos en calles cercanas a la ribera y dificultades en el drenaje de pluviales. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MarioSeccoOK/status/2026632553457766668&partner=&hide_thread=false El Servicio de Hidrografía Naval emitió una alerta por crecida para el Rio de la Plata. La misma es de 3.10 metros a las 11 horas de este miércoles.



Recordamos que ante cualquier emergencia deben comunicarse con los números detallados en la imagen. pic.twitter.com/SOiEsTD3uW — Mario Secco (@MarioSeccoOK) February 25, 2026 VER +

Live Blog Post El presidente de la Cámara de Comercio apoya el rumbo económico aunque "algunos vamos a quedar en el camino" Tras reunirse el martes con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, expresó su apoyo al rumbo económico del Gobierno, aunque reconoció las dificultades que atraviesan distintos sectores y anticipó que no todos lograrán sostenerse en el proceso de ajuste. El dirigente empresarial sostuvo que el país "no está atravesando un momento fácil", pero consideró que comienzan a observarse señales alentadoras en materia de crecimiento. En diálogo con Radio Mitre, afirmó: "Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal". VER +

Live Blog Post Francisco Paoltroni: "No me preocupa el cierre de Fate" En otro tramo del diálogo con LN+, el senador remarcó su postura respecto al cierre de Fate. Vale recordar que este lunes, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que el cierre de la empresa de neumáticos fue “sugestivo” por haberse producido en medio del debate de la reforma laboral en el Congreso y del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), y sostuvo que detrás de la decisión empresarial de Javier Madanes Quintanilla “hubo complicidad con la vieja política” para perjudicar al Gobierno. VER +

Live Blog Post Semana clave por Modernización Laboral y Ley Penal Juvenil Ambos proyectos se debatirán el viernes en el Congreso. Mañana será el turno del debate sobre la Ley de Glaciares, además el Senado discutirá el acuerdo Mercosur-Unión Europea, aunque la Reforma Laboral es la obsesión del Gobierno. Al respecto, Fracisco Paoltroni, senador de La Libertad Avanza, remarcó: "Estos cuatros proyectos son estratégicos". Consultado sobre la relación de los senadores con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, aseguró que "personal no tengo nada" pero que sus dichos "confunden". "Sus dichos suenan más a generar debilidad en el Gobierno", sostuvo. VER +

Live Blog Post Plano internacional: Violencia narco en México a 4 meses del Mundial La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el Mundial 2026 en Jalisco cuenta con "todas las garantías" de seguridad, tras los hechos de violencia que se registraron el fin de semana luego del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). "Todas las garantías", respondió la mandataria cuando le consultaron sobre la situación en Jalisco, cuya capital, Guadalajara, será sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo 2026, que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá. Sheinbaum afirmó además que "no hay ningún riesgo" para turistas y visitantes durante el torneo. VER +

Live Blog Post Con Javier Milei, la ganancia es de los sectores capital intensivos La actividad económica creció 3,5% interanual en diciembre del 2025, según los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), del INDEC. Esto se dio gracias a una muy buena cosecha de trigo, que impulsó al sector agropecuario. Una vez más, los sectores que crecieron fueron los capital intensivos. El EMAE también creció 2,8% mensual. Abocado a lo macro, el primer mandatario se concentra en que los números cierren, pero si se analiza el dato cualitativamente, se ve que los sectores que crecieron fueron los capital intensivos, y los que tuvieron una caída en la actividad fueron los intensivos en trabajo. image VER NOTA VER +

Live Blog Post Con o sin reforma, 8 de cada 10 industrias no planean tomar personal Aunque el Gobierno promete un incremento en la contratación trabajadores tras la aprobación de la reforma laboral, los empresarios del sector manufacturero anticipan un panorama complicado en los próximos tres meses. Según la última Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera, difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el 80% de las empresas consultadas no incorporará personal en los próximos tres meses, mientras que un 15,7% despedirá empleados. En tanto, sólo un 4,3% aumentará su plantilla. Respecto a la cantidad de horas trabajadas del personal afectado al proceso productivo, la respuesta de los encuestados fue lapidaria: 74,7% no variará, 17,1 disminuirá y 8,2 aumentará. Asimismo, sólo un 17,6% de los empresario espera que el volumen de producción aumente en el próximo trimestre. Más de la mitad de los industriales (53,5%) considera que la demanda interna es insuficiente para sostener un aumento de la producción. Este dato se convierte en el factor más mencionado entre las limitaciones actuales, muy por encima de otros problemas como la competencia de productos importados (11,7%) o la escasez de materias primas e insumos (5,5%). image VER +

Live Blog Post Apertura de sesiones ordinarias: Cadena nacional y asado en Olivos El Presidente abrirá el próximo 1° de marzo a las 21 el período legislativo 2026 ante la Asamblea Legislativa. El mensaje será transmitido por cadena nacional y, según anticipan desde la Casa Rosada, buscará ser "breve y contundente". En el entorno presidencial hablan de una intervención de entre treinta y cuarenta minutos, aunque el texto definitivo -redactado por el propio mandatario junto a su hermana Karina y su asesor estrella Santiago Caputo- se terminará de ajustar horas antes. Pero más allá del discurso, el dato político fuerte estará después: un asado en la Quinta de Olivos para diputados y senadores de La Libertad Avanza. La invitación, confirmada por fuentes parlamentarias, tiene un objetivo explícito: agradecer el trabajo realizado y alentar a los legisladores violetas a avanzar "a todo ritmo" con la agenda pendiente. Como ya ocurrió en otras ocasiones, cada asistente pagaría su cubierto. VER +

Live Blog Post Regreso a las aulas El ciclo lectivo 2026 comenzó este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Neuquén para los niveles inicial y primario, mientras que el inicio previsto para el lunes 2 de marzo en la Provincia de Buenos Aires y otras 15 jurisdicciones se verá afectado por un paro nacional. La medida de fuerza fue convocada por Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) en reclamo de mejoras salariales. En el territorio porteño, el regreso a las aulas se produce, aunque sin sobresaltos de parte de los gremios docentes, en un contexto generalizado de caída sostenida de la matrícula por la baja natalidad. Según datos oficiales, los ingresantes a primer grado se redujeron 25% en cinco años, al pasar de 41.117 en 2020 a 30.686 en 2025. VER +

Live Blog Post El Gobierno enfrenta un nuevo test en el mercado El Gobierno emitirá desde este miércoles un bono denominado en dólares con el propósito de afrontar los vencimientos del mes de julio, en un programa que prevé captar hasta USD 2.000 millones. La secretaría de Finanzas formalizó la incorporación de este instrumento en el menú de licitaciones quincenales, cuyo próximo ciclo incluye una subasta inicial de hasta USD150 millones por llamado y, al día siguiente, una segunda ronda para ampliar la colocación por hasta USD 100 millones adicionales al precio de corte. Según la comunicación difundida días atrás por el ministerio de Economía a través de la red X, el nuevo bono ofrecerá un cupón nominal anual del 6% pagadero mensualmente y se licitará "al precio", es decir, en función del valor de corte que surja de la subasta. El esquema busca brindar continuidad a la colocación de deuda en moneda extranjera iniciada por la actual gestión y diversificar las fuentes para cubrir obligaciones inmediatas. VER +

Live Blog Post 'Industricidio' y pérdida de empleo En medio de un marco crítico, el empleo formal continúa en retroceso: cierre de pymes, industria manufacturera en caída libre y preocupación del Consejo Directivo de la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). La actividad industrial enfrenta crecientes dificultades para mantener plantas operativas y preservar puestos de trabajo en amplios sectores productivos. VER NOTA VER +

Live Blog Post Más aumentos a la vista Marzo se perfila como un mes desafiante para los argentinos, con una nueva tanda de aumentos que llegará en sectores clave como la medicina prepaga, electricidad, transporte y peajes. En un contexto donde la inflación mensual de enero fue de 2,9% y el poder adquisitivo vive una tendencia bajista, estos ajustes generan preocupación para las familias argentinas. VER NOTA VER +

Live Blog Post Inflación en rojo: Pésimo arranque de 2026 ¿Se le escapó la inflación a Javier Milei o hay inercia de precios de octubre? Como sea, el IPC de enero fue del 2,9% y la inflación acumuló 8 meses de suba. Febrero no rompería la tendencia según las consultoras privadas. Pero Fundación Capital anticipa un 1er trimestre muy negativo. La baja de la inflación es el gran activo político y económico de la gestión de Milei y lo que le permitió, en parte, ganar las legislativas nacionales en 2025. Pero, desde entonces, los precios no dejaron de subir y de la meta de romper el piso del 2% mensual ahora el objetivo es no superar el 3%. VER NOTA VER +

Live Blog Post Pulseada sindical La discusión interna se produce en medio de la presión del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que ya anunció un paro de 36 horas y pidió a la CGT que adopte una medida similar. Desde la central obrera reconocen que el escenario político es complejo y que, con los números ajustados en el Congreso, la reforma tiene altas probabilidades de ser aprobada. La mayoría del triunvirato cegetista —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo— considera que no existe hoy el clima social para un nuevo paro general efectivo. Por su parte, en el sector más combativo, en cambio, ya resolvieron avanzar. El Fresu —integrado por gremios como Aceiteros, ATE, UOM, SOMU, Pilotos, Viales y las dos CTA— confirmó un paro de 36 horas para el día en que el Senado trate la norma. VER +

Live Blog Post La CGT busca frenar la Reforma Laboral La mesa chica de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunirá este miércoles para decidir su postura frente al tratamiento de la reforma laboral previsto para el viernes, en un clima de creciente malestar por el avance del proyecto. La iniciativa se tratará en el Senado, luego de un camino legislativo que empezó en la propia Cámara alta y continuó en Diputados, donde se aprobó con modificaciones, motivo por el cual regresó al órgano de origen. El encuentro fue convocado por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello a las 15 en la sede de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), en el microcentro porteño, donde el anfitrión Andrés Rodríguez suele oficiar de árbitro entre posturas contrapuestas. VER +

Más contenidos en Urgente24

Dos multimillonarios amigos de Scott Bessent y Luis Caputo apuestan por YPF

¿Qué se sabe de Juliana Awada y el Rey Felipe?

Fate, Stellantis, Tres Arroyos, Metalfor, Corona, Paty, Verónica, Marengo, La Anónima, La Paila...

Presidenta de México niega que la trasladaran a buque en el Pacífico tras muerte de "El Mencho"

Telefe en llamas: Gritos, portazo y una acusación que dejó temblando al canal