Preocupa el estado mental de Donald Trump

Mientras Trump prepara una armada estadounidense para una guerra en Oriente Medio cuyos objetivos no puede articular, un análisis honesto de los riesgos geopolíticos pondría en alto su psicología caprichosa.

Que Trump mienta a menudo no es, en sí mismo, prueba de irracionalidad. Que se le anime a creer sus propias mentiras es más grave. Muchos de los homólogos extranjeros del presidente estadounidense afrontan el desafío de Trump intentando alimentar su vanidad.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, describe a Trump como un "papá" que hace lo que es varonil para mantener a la familia a salvo. Suponiendo que Rutte no crea sus halagos, el objetivo es inflar el ego de Trump para guiar sus acciones.

El riesgo es que esas palabras melosas solo lo sumerjan aún más en la fantasía. Cuando un líder tiene una estimación desmesurada de sus propias capacidades, quienes dicen la verdad son indispensables. ¿Quiénes son los que dicen la verdad a Trump?

Con el gabinete de Trump, esa pregunta es retórica. Sus principales designados se superan entre sí en elogios a su líder. Trump es el mejor presidente de la historia de Estados Unidos (Pam Bondi, fiscal general); ha creado una época dorada para Estados Unidos (Howard Lutnick, secretario de Comercio); ha llevado a cabo la incursión militar más poderosa, «diría yo, de la historia mundial» (Pete Hegseth, secretario de Defensa, tras la operación en Venezuela); y así sucesivamente. Estos están un nivel por debajo de afirmar que Trump puede frenar la situación. Se supone que un buen funcionario público debe ofrecer al comandante en jefe una evaluación realista de sus opciones. ¿Puede Estados Unidos confiar en el consejo de Hegseth a Trump sobre Irán?

Huelga decir que los liberales fantasean al pedir la 25.ª enmienda, la herramienta constitucional que permite la destitución de un presidente que no pueda ejercer las facultades y obligaciones de su cargo. Esta solo puede ser impulsada por el vicepresidente con el voto mayoritario del gabinete. Es imposible imaginar a J.D. Vance haciendo de Bruto ante el César de Trump. La base del vicepresidente para suceder a Trump reside en su lealtad intachable.

Sin embargo, Trump se enfrenta a cada vez más obstáculos a medida que más instituciones estadounidenses se resisten. Cuanto más acorralado esté, más propenso será a arremeter.

El caso más dramático fue la votación de 6 a 3 de la Corte Suprema el viernes pasado para anular la mayor parte de los aranceles del presidente. Su respuesta fue furiosa. Calificó a los dos jueces designados por Trump que lo traicionaron, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, de "desleales", "antipatriotas" y (insinuó) influenciados por intereses extranjeros. Su ira nació de la sorpresa. No cabe duda de que altos asesores le aseguraron a Trump que sus aranceles se basaban en una sólida base legal. Debería haber descargado su ira sobre ellos.

TRUMP-powell-kiNI-U701336955427ohD-1200x840@diario_abc.webp Jerome Powell y Donald Trump.

Datos malos

También se enfrenta a obstáculos en la Reserva Federal de Estados Unidos. Jerome Powell, presidente de la Fed, pronunció el mes pasado un discurso sin precedentes defendiendo su independencia después de que el Departamento de Justicia de Trump lo amenazara con una acusación penal por los costes de renovación del banco.

Las declaraciones de Powell fueron aún más contundentes debido a su discreta determinación. Trump podría descubrir que Kevin Warsh, el sustituto designado por Powell, resultará tan inflexible como sus designados para la Corte Suprema. La inflación subyacente estadounidense va por mal camino, y ningún Presidente entrante quiere empezar siendo superado en votos por el resto del comité de 12 miembros de la Fed que fija las tasas de interés.

La opinión pública también va por mal camino. Los agentes de ICE enmascarados son ampliamente desconfiados y enfrentan una creciente resistencia. La sociedad civil, además de los tribunales inferiores, se está convirtiendo en un verdadero obstáculo para los planes de deportación de Trump.

La Corte Suprema también podría inspirarse en su propio ejemplo cuando escuche los argumentos orales sobre la impugnación de Trump a la ciudadanía estadounidense por nacimiento en las próximas semanas.

A pesar de todo lo que se dice de Trump como un loco, la regla del Taco de mi colega (Trump siempre se acobarda) generalmente se cumple. Se le puede describir razonablemente como un matón y un narcisista. Pero se retracta cuando se ve superado.

Sin embargo, el Taco solo funciona cuando Trump sabe lo que está en juego. Ya sean extranjeros o estadounidenses, quienes le dicen lo que quiere oír, no lo que necesita saber, están jugando un juego peligroso. El camino a la imprudencia trumpiana está sembrado de halagos.

-------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La Triple Frontera tiene una cita explosiva: Hernán Cattaneo y Kevin Di Serna, juntos otra vez

El Nueve quiso vengarse de Beto Casella y le salió mal: Qué figura vuelve y el público destroza

Mirtha Legrand no se achica ante el presidente: "Le diría..."

El increíble descuentazo de Mercado Pago que casi nadie conoce