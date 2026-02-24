A los 62 años, el abogado cordobés mantiene su Norte, ser oficialista: Luis Juez es senador nacional pero sus primeros cargos públicos se remontan a la primera mitad de los años 90, de la mano del peronismo menemista.
¿NUEVO CHISTE CORDOBÉS?
Luis Juez se calza una sexta camiseta distinta tras 32 años en la función pública
Tras su paso a La Libertad Avanza, Luis Juez, el carismático dirigente de la provincia de Córdoba, consolidó su estilo “Carrario-Bullrich-Abreu”.
Durante la presidencia del caudillo riojano ocupó diferentes cargos: fue diputado provincial (1994 -1996) y dos veces representante del Estado nacional en la empresa en Papel Prensa.
Partido Nuevo de Córdoba
Dio el gran salto hacia la intendencia de Córdoba (2003-2007) con el Partido Nuevo. Sin embargo, retornaría al justicialismo poco después de asumir de la mano de la "transversalidad kirchnerista".
En 2009, dio un giro de 180 grados y se transformó en un “Lilito”: se presentó como candidato a senador nacional (y logró ser electo) gracias a una alianza entre el Frente Cívico cordobés y la Coalición Cívica de Elisa Carrio.
2015: Cambiemos (de partido)
En 2015, Luis Juez se integró a una alianza con la Unión Cívica Radical y el PRO para las elecciones a gobernador. La entente se llamó “Juntos por Córdoba”.
Pero, días antes de las PASO nacionales, Juez decidió presentarse como candidato a intendente de la capital cordobesa por fuera de la alianza que mantenía a nivel provincial y nacional. La nueva “propuesta” se llamó “Fuerza de la Gente”.
En las elecciones municipales, obtuvo el 15.81% y el cuarto lugar detrás del intendente Mestre (reelecto), del periodista Tomás Méndez (Movimiento ADN) y de Esteban Dómina (Unión por Córdoba).
Sale la política, entra la diplomacia
En enero de 2016 renunció a ser concejal tras ser llamado por el presidente Mauricio Macri para el cargo de embajador en Ecuador.
El gobierno de la hermana Nación sudamericana reclamó enfáticamente su salida tras dichos racistas en contra del pueblo ecuatoriano.
Hacia 2019 ya formaba parte de Juntos por el Cambio pero fracasó en un nuevo intento para llegar a la alcaldía local.
En las elecciones primarias de 2021, se alistó en la candidatura para senador nacional en alianza con Rodrigo de Loredo.
En 2023, fue candidato a gobernador y logró más de 800 mil votos pero perdió por 3 puntos contra Martín Llaryora.
En 2024, renunció a la presidencia del bloque del PRO con críticas al expresidente Macri.