Luis Juez se calza una sexta camiseta distinta tras 32 años en la función pública

Tras su paso a La Libertad Avanza, Luis Juez, el carismático dirigente de la provincia de Córdoba, consolidó su estilo “Carrario-Bullrich-Abreu”.

24 de febrero de 2026 - 19:37
Luis&nbsp; Juez, un refuerzo de La Libertad Avanza

A los 62 años, el abogado cordobés mantiene su Norte, ser oficialista: Luis Juez es senador nacional pero sus primeros cargos públicos se remontan a la primera mitad de los años 90, de la mano del peronismo menemista.

Durante la presidencia del caudillo riojano ocupó diferentes cargos: fue diputado provincial (1994 -1996) y dos veces representante del Estado nacional en la empresa en Papel Prensa.

Luego, durante el gobierno provincial de José Manuel de la Sota (1999-2003) fue designado director de Vialidad Provincial. En el 2000, asumió como fiscal anticorrupción de la provincia de Córdoba pero hacia fines de 2002, el gobernador interino, Herman Olivero, lo apartó del cargo tras denunciarse irregularidades durante su gestión.

Luis Juez, modelo años 90

Partido Nuevo de Córdoba

Dio el gran salto hacia la intendencia de Córdoba (2003-2007) con el Partido Nuevo. Sin embargo, retornaría al justicialismo poco después de asumir de la mano de la "transversalidad kirchnerista".

En 2009, dio un giro de 180 grados y se transformó en un “Lilito”: se presentó como candidato a senador nacional (y logró ser electo) gracias a una alianza entre el Frente Cívico cordobés y la Coalición Cívica de Elisa Carrio.

Luis Juez, en su versi&oacute;n "transversal", junto a N&eacute;stor Kirchner

En 2011 intentó nuevamente la gobernación mediterránea. Quedó en segundo lugar con el 29% de los votos detrás de Unión por Córdoba, de José Manuel de la Sota quien obtuvo más del 42 %. Por entonces, su partido formó parte del Frente Amplio Progresista que apoyó a nivel nacional al ex gobernador de Santa Fe Hermes Binner.

Luis Juez con Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (Coalición Cívica)

2015: Cambiemos (de partido)

En 2015, Luis Juez se integró a una alianza con la Unión Cívica Radical y el PRO para las elecciones a gobernador. La entente se llamó “Juntos por Córdoba”.

Pero, días antes de las PASO nacionales, Juez decidió presentarse como candidato a intendente de la capital cordobesa por fuera de la alianza que mantenía a nivel provincial y nacional. La nueva “propuesta” se llamó “Fuerza de la Gente”.

En las elecciones municipales, obtuvo el 15.81% y el cuarto lugar detrás del intendente Mestre (reelecto), del periodista Tomás Méndez (Movimiento ADN) y de Esteban Dómina (Unión por Córdoba).

Luis Juez y Mauricio Macri

Sale la política, entra la diplomacia

En enero de 2016 renunció a ser concejal tras ser llamado por el presidente Mauricio Macri para el cargo de embajador en Ecuador.

El gobierno de la hermana Nación sudamericana reclamó enfáticamente su salida tras dichos racistas en contra del pueblo ecuatoriano.

Fue desplazado del cargo en noviembre de 2017 pero en marzo de 2018 el Gobierno nacional le asignó un cargo en la estructura del Ejecutivo nacional: la dirección del Instituto de Capacitación Política.

Hacia 2019 ya formaba parte de Juntos por el Cambio pero fracasó en un nuevo intento para llegar a la alcaldía local.

Luis Juez y Rodrigo de Loredo

En las elecciones primarias de 2021, se alistó en la candidatura para senador nacional en alianza con Rodrigo de Loredo.

En 2023, fue candidato a gobernador y logró más de 800 mil votos pero perdió por 3 puntos contra Martín Llaryora.

En 2024, renunció a la presidencia del bloque del PRO con críticas al expresidente Macri.

Luis Juez llenando su &aacute;lbum "Panini" junto al presidente Milei

En 2026, produjo el último (por ahora) "garrochazo": es parte de la bancada de La Libertad Avanza en la cámara alta.

