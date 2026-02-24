En medio de tantos rumores de romance en la farándula argentina, algunos ciertos y otros falsos, ha empezado a correr una información que para algunos es sospechosa, mientras otros lo ven como algo sin nada fuera de lo común. De cualquier manera, ha llamado la atención. Se trata de un supuesto acercamiento entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio.
LO DIJO ÁNGEL DE BRITO
El rumor sobre Guillermo Francella que nadie se esperaba: "Carita con carita"
Empezó a correr un rumor sobre Guillermo Francella y una abogada famosa que llamó la atención de todos. Ella, Elba Marcovecchio, contestó.
¿Qué se sabe de Guillermo Francella y Elba Marcovecchio?
Guillermo Francella y Elba Marcovecchio han quedado en medio de rumores de 'coqueteo' luego de una charla que, al parecer, no pasó desapercibida, al menos, no para el periodista Ángel de Brito.
El conductor de LAM contó que el actor y la abogada fueron vistos muy cerca en una fiesta, donde estuvieron al menos 10 periodistas que empezaron a escribirle al ver la actitud de ambos.
Al parecer la cercanía del actor y la abogada llamó la atención de los presentes.
"Los que sí estuvieron charlando unos 15 minutos, solos, a 30 centímetros de distancia, una regla, carita con carita, así muy cerca, que a todos llamó la atención fueron Guillermo Francella, que está separado ya saben, y Elba Marcovecchio", dijo De Brito.
Los panelistas quedaron sorprendidos y empezaron a decir "me levanto", "no lo podemos creer", es “un montón”.
En medio de la sorpresa, el conductor bajó el tono de la situación y dijo que simplemente fue "una charla, no se besaron y no se tocaron".
Denise Dumas opinó sobre el tema y sugirió que probablemente la abogada “lo está asesorando para el divorcio”.
Recordemos que Francella, protagonista de “El Encargado”, y Marynés Breña, terminaron su relación a principios del 2025 tras 36 años de matrimonio.
"Nos shockeó. Como que no les veo... Porque a Francella le gusta el perfil bajo y Elba es como 'un perfil más alto'", dijo Karina Iavícoli.
Quien los habría visto con sus propios ojos es el doctor Guillermo Capuya.
En el programa "La mañana con Moria" describió la misma situación que contó De Brito sobre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio.
“Estaban charlando cerca”, confirmó el panelista. "No hubo chape”.
¿Qué dijo Elba Marcovecchio sobre Guillermo Francella?
No tardó en aparecer, entonces, Elba Marcovecchio para aclarar la situación.
Vale recordar que, la abogada mantuvo una relación con el periodista Jorge Lanata desde el 2020 hasta el día de su fallecimiento en diciembre del 2024.
Ahora bien, la abogada se comunicó con la producción de "La mañana con Moria" para contar su verdad, frente a los rumores sobre lo que finalmente resultó ser una buena charla.
“Hablamos sólo de fútbol. Era una fiesta importante y no se podía hablar de muchas cosas”, contó la letrada, según Moria Casán.
