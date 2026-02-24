El rumor sobre Guillermo Francella que nadie se esperaba: "Carita con carita"

Los panelistas quedaron sorprendidos y empezaron a decir "me levanto", "no lo podemos creer", es “un montón”.

En medio de la sorpresa, el conductor bajó el tono de la situación y dijo que simplemente fue "una charla, no se besaron y no se tocaron".

Denise Dumas opinó sobre el tema y sugirió que probablemente la abogada “lo está asesorando para el divorcio”.

Recordemos que Francella, protagonista de “El Encargado”, y Marynés Breña, terminaron su relación a principios del 2025 tras 36 años de matrimonio.

"Nos shockeó. Como que no les veo... Porque a Francella le gusta el perfil bajo y Elba es como 'un perfil más alto'", dijo Karina Iavícoli.

Embed - ¿GUILLERMO FRANCELLA Y ELBA MARCOVECCHIO MUY CERCA? #LAM

Quien los habría visto con sus propios ojos es el doctor Guillermo Capuya.

En el programa "La mañana con Moria" describió la misma situación que contó De Brito sobre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio.

“Estaban charlando cerca”, confirmó el panelista. "No hubo chape”.

¿Qué dijo Elba Marcovecchio sobre Guillermo Francella?

No tardó en aparecer, entonces, Elba Marcovecchio para aclarar la situación.

Vale recordar que, la abogada mantuvo una relación con el periodista Jorge Lanata desde el 2020 hasta el día de su fallecimiento en diciembre del 2024.

Ahora bien, la abogada se comunicó con la producción de "La mañana con Moria" para contar su verdad, frente a los rumores sobre lo que finalmente resultó ser una buena charla.

“Hablamos sólo de fútbol. Era una fiesta importante y no se podía hablar de muchas cosas”, contó la letrada, según Moria Casán.

