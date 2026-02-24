El plan para que Uber circule sin multas y los taxis tiemblen

¿Qué pasa con el taxi? La grieta entre el tarifazo y la "fuga de pasajeros"

Mientras en una oficina se planea el desembarco legal de las apps, en la comisión de Servicios Públicos el clima está que arde. Los taxistas están fracturados. Por un lado, cámaras como Catiltar y la Cámara de Mujeres Taxistas exigen un aumento del 30% a partir de marzo. Aseguran que la tarifa está un 50% por debajo de los costos reales y que mantener un auto hoy es una misión imposible. Con una bajada de bandera proyectada en 2.752 pesos, el miedo a que el taxi se convierta en un objeto de lujo es real.

Por el otro lado, figuras como Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes (Atti), lanzaron una advertencia. "Si aumentamos, los viajes van a bajar. Vamos a tener una mayor fuga de pasajeros". Esta visión coincide con la de Lifschitz en un punto crítico, el usuario ya no es cautivo. Si el taxi sube y Uber ofrece una tarifa dinámica más competitiva —y encima ahora sin el riesgo de ser interceptado por inspectores—, el resultado son los taxis vacíos.

Uber y multas: ¿Es la competencia desleal o el triunfo del libre mercado?

El debate sobre la multa a Uber siempre giró en torno a la "deslealtad". Los taxistas pagan cánones, seguros especiales y desinfecciones que las apps esquivan. Sin embargo, el proyecto de Lifschitz busca dar vuelta la narrativa porque asegura que la regulación excesiva solo restringe la innovación y no mejora el servicio. Al quitar las sanciones, se blanquea una situación que hoy ocurre en la clandestinidad, donde 12 mil choferes ya prestan servicio bajo la sombra de la ilegalidad.

"El mundo ya resolvió este debate, acá estamos atrasando", sentenció el concejal. La propuesta apunta a que la "autonomía de la voluntad" sea la que mande. Si dos particulares acuerdan un viaje por una app, ¿por qué el Estado debería meterse a cobrar una multa? Esa es la pregunta provocadora que hoy recorre los pasillos del Concejo.

Protesta de taxis y Uber: El paro que expone quién gana y quién pierde en la calle

¿Cómo afectará esto al bolsillo de los rosarinos y al futuro de la movilidad?

Si el proyecto prospera, Rosario se convertiría en un laboratorio social y económico. Por un lado, se espera que la oferta de autos crezca exponencialmente al desaparecer el miedo a las multas. Uber pasaría de ser un "secreto a voces" a un actor central del sistema. Para el usuario, esto podría significar menores tiempos de espera, aunque la tarifa dinámica seguirá siendo el gran signo de pregunta.

En la otra vereda, el sistema de taxis enfrenta su hora más oscura. Con una flota envejecida (muchos modelos 2013-2015 que ya deberían estar fuera de circulación) y costos de insumos que subieron más del 800% en dos años, el sector pide a gritos ayuda provincial para renovar unidades. Sin subsidios y con la amenaza de las aplicaciones operando "a cara descubierta", el taxi rosarino tal como lo conocemos podría estar viviendo sus últimos días de gloria.

