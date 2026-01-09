Mate al volante: Una provincia pondrá multas de hasta $500 mil por matear manejando

El criterio es amplio y abarca no solo el mate, sino también tomar agua, café, comer o cualquier acción que implique perder el control pleno del vehículo. Las multas, aclararon, solo pueden aplicarse si la infracción es constatada de manera presencial por un agente de tránsito.

Tecnología, autos modernos y un vacío reglamentario

La actualización de la ley nacional también incorporó referencias a los distintos niveles de automatización de los vehículos, aunque en Argentina solo están habilitados los niveles básicos de asistencia. Si bien muchos autos modernos cuentan con sistemas que alertan sobre distracciones o pérdida de atención, esa tecnología aún no está reglamentada como atenuante o respaldo legal para este tipo de infracciones.

Desde los organismos de seguridad vial reconocen que el avance tecnológico plantea nuevos desafíos, pero insisten en que, hasta que exista una regulación específica, la responsabilidad sigue recayendo exclusivamente en el conductor.

¿Y en otras provincias?

En Córdoba, por ejemplo, la situación no está del todo clara. Si bien rige el mismo principio general de dominio del vehículo, no hubo definiciones oficiales sobre la aplicación concreta de multas por tomar mate al volante, lo que deja la interpretación sujeta a cada control de tránsito.

Una advertencia para quienes viajan

Más allá de la polémica, el mensaje de las autoridades es claro: manejar distraído puede salir caro, no solo por el monto de la multa, sino por el riesgo que implica para la seguridad vial.

En rutas y ciudades con controles estrictos, el mate —símbolo indiscutido del viaje argentino— puede transformarse en un problema si se cruza con una infracción. Y en algunos casos, con una sanción que duele más que el calor del agua.

