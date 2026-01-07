urgente24
Bloomberg reveló qué bancos le prestaron a la Argentina (y hay una sorpresa)

"Argentina entregó US$ 5.000 millones para acceder a US$3.000 millones en efectivo", analizó Bloomberg sobre el nuevo REPO. Qué bancos participaron.

07 de enero de 2026 - 14:45
Luis Caputo y Javier Milei cerraron REPO y hay sorpresa, según Bloomberg.

Luis Caputo y Javier Milei cerraron REPO y hay sorpresa, según Bloomberg.

La agencia de noticias estadounidense informó en una nota, con la firma de los periodistas Ignacio Olivera Doll y David Feliba, que "Seis bancos internacionales participaron en el acuerdo, según dos personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque hablan de información privada. Banco Santander SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y Deutsche Bank AG aportaron alrededor de 680 millones de dólares cada uno, dijeron las personas, de los cuales 510 millones de dólares provinieron de Goldman Sachs Group Inc., 340 millones de dólares de JPMorgan Chase & Co. y alrededor de 100 millones de dólares de Bank of China Ltd".

La sorpresa, sin dudas, es la participación del banco chino en este REPO. Quizás por eso anoche Javier Milei, en una entrevista, dijo que pese a su alineamiento total con Estados Unidos, "no voy a romper lazos comerciales con China”...

De acuerdo al artículo publicado por Bloomberg, ninguno de los bancos mencionados quiso hacer comentarios ante la consulta de los periodistas. Tampoco lo hizo el ministerio de Economía.

Además, la nota analiza que "la administración del presidente Javier Milei buscaba reunir suficientes dólares para cumplir con un pago de 4.300 millones de dólares que vence el viernes, al tiempo que opta por no regresar inmediatamente a los mercados internacionales de bonos por ahora. El gobierno puso a los bancos bonos locales denominados en dólares con vencimiento en 2035 y 2038, conocidos como Bonares, como garantía.

Se fijó un descuento del 40% sobre los bonos, lo que significa que Argentina tuvo que entregar alrededor de 5.000 millones de dólares para acceder a 3.000 millones de dólares en efectivo, dijeron las personas".

image

NOTICIA EN DESARROLLO....

