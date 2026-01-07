Bloomberg reveló qué bancos le prestaron a la Argentina (y hay una sorpresa)

La agencia de noticias estadounidense informó en una nota, con la firma de los periodistas Ignacio Olivera Doll y David Feliba, que "Seis bancos internacionales participaron en el acuerdo, según dos personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas porque hablan de información privada. Banco Santander SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA y Deutsche Bank AG aportaron alrededor de 680 millones de dólares cada uno, dijeron las personas, de los cuales 510 millones de dólares provinieron de Goldman Sachs Group Inc., 340 millones de dólares de JPMorgan Chase & Co. y alrededor de 100 millones de dólares de Bank of China Ltd".