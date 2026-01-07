Stephen Miller, Darth Vader, y 'la fuerza te acompañe' a Donald Trump

Ella lo hizo justo después de la operación estadounidense en Venezuela que concluyó con el secuestro de Nicolas Maduro. En el caso de Groenlandia, Trump había nombrado ya un enviado especial para la isla, que forma parte de Dinamarca.

El embajador danés en USA, Jesper Moller Sorensen, ha protestado el mensaje de Katie Miller con un "amable recordatorio" de que USA y el Reino de Dinamarca "Somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tal. Groenlandia ya forma parte de la OTAN. El Reino de Dinamarca y Estados Unidos colaboran para garantizar la seguridad en el Ártico, y el Reino de Dinamarca ha intensificado significativamente sus esfuerzos de seguridad en el Ártico".

Para Trump no fue suficiente, aparentemente. Ahí fue cuando otra vez se habló de Stephen Miller hablando al oído de Trump.

Monje negro

Katie Rogers es corresponsal de The New York Times en la Casa Blanca en las 2 administraciones de Donald Trump. Ella acaba de indagar en la vida de Miller:

"Stephen Miller ha pasado la mayor parte de su carrera en la Casa Blanca promoviendo políticas internas de extrema derecha que han resultado en deportaciones masivas, separaciones familiares y la puesta a prueba de los principios constitucionales que otorgan la ciudadanía estadounidense.

Ahora, el Sr. Miller, el subjefe de gabinete de política y asesor de seguridad nacional del presidente Trump, de 40 años de edad, está dirigiendo su mirada de extrema derecha más allá del extranjero: hacia Venezuela y el territorio danés de Groenlandia, específicamente.

Según los asesores del presidente, el Sr. Miller actúa así para impulsar las ambiciones de política exterior del Sr. Trump, que hasta ahora se asemejan a planes imperialistas para explotar países y territorios menos poderosos y ricos en recursos en todo el mundo y utilizarlos en beneficio de Estados Unidos.

Según el Sr. Miller, el uso de la fuerza bruta no solo está sobre la mesa, sino que también es la forma preferida de actuar de la Administración Trump en el escenario mundial.

“Vivimos en un mundo en el que puedes hablar todo lo que quieras sobre sutilezas internacionales y todo lo demás, pero vivimos en un mundo, en el mundo real, Jake, que se rige por la fuerza, que se rige por la fuerza, que se rige por el poder”, dijo Miller a Jake Tapper, de CNN, el lunes 05/01, durante una participación combativa en la que se le presionó sobre el deseo de larga data del Sr. Trump de controlar Groenlandia.

“Éstas son las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos”, dijo.

Esta postura agresiva hacia Groenlandia —y, a su vez, hacia el resto del mundo— resume a la perfección el poderío que Trump quiere proyectar, incluso contra Dinamarca, el aliado de la OTAN que controla Groenlandia.

El momento también ilustra cómo personas como Miller han ascendido al círculo íntimo de un líder que no tiene interés en que se controlen sus impulsos, y cómo ejercen su influencia una vez allí.

El momento también muestra cuán diferentemente ha operado Trump en su 2do. mandato respecto de cómo lo hizo en el 1ro.

A mediados de su primer mandato, el Presidente empezó a bromear con sus asesores sobre su deseo de comprar Groenlandia por sus recursos naturales, como el carbón y el uranio. En aquel entonces, sus asesores le siguieron la corriente ofreciéndoles investigar la posibilidad de comprar el territorio semiautónomo. No creían que Trump hablara en serio ni que eso pudiera suceder. Esos asesores ya no están.

Avanzamos rápidamente hasta el 2do. mandato. El Sr. Miller cuenta con la plena confianza del Presidente, un equipo de más de 40 personas y varias responsabilidades importantes, entre ellas la protección del territorio nacional y la seguridad de territorios más lejanos.

Una broma de pasada durante el 1er. mandato sobre la compra de Groenlandia por sus recursos naturales se ha convertido en una amenaza presidencial durante el 2do. mandato de atacar y anexar el territorio danés por la fuerza si es necesario, con el pretexto de proteger a los estadounidenses de incursiones extranjeras.

“En este momento, Groenlandia está repleta de barcos rusos y chinos”, declaró Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 04/01 por la noche. “Necesitamos a Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional”.

El lunes, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo a los legisladores que Trump planifica comprar Groenlandia en lugar de invadirla, aunque la Casa Blanca dijo más tarde que el Presidente no había descartado el uso de la fuerza militar.

los miller.jpg Stephen y Katie Miller.

La verdad

Rusia y China tienen presencia activa en el Círculo Polar Ártico, pero Groenlandia no está rodeada por sus buques, y USA tiene una base militar allí. Trump también se ha centrado en Groenlandia debido a su potencial riqueza en minerales críticos.

Otra conclusión crucial del primer mandato de Trump que se aplica al ascenso de Miller: lo que una vez fue objeto de burla es ahora una amenaza que debe tomarse en serio.

El Sr. Miller, de 40 años, creció en la acaudalada Santa Mónica, California, y asistió a una escuela secundaria de tendencia izquierdista. Allí, en una ocasión, fue abucheado y expulsado del escenario durante un discurso de campaña para el consejo estudiantil, en el que un punto central de su plataforma era investigar a los conserjes escolares por no recoger la basura adecuadamente. Sus antiguos compañeros de clase recordaron que parecía disfrutar de la atención.

Una cita de su anuario de 2003 se atribuye al presidente Theodore Roosevelt: «No puede haber americanismo al 50% en este país. Aquí solo hay espacio para el 100% de americanismo, solo para los estadounidenses y nada más».

Como estudiante en la Universidad de Duke, el Sr. Miller alcanzó cierta notoriedad en los círculos conservadores por defender a 3 jugadores de lacrosse de Duke que habían sido acusados de violación.

“Con los jugadores finalmente a punto de ser liberados de los cargos penales, recordamos que la Justicia no siempre es rápida”, escribió el Sr. Miller en una columna para el periódico escolar en 2007. “En cambio, a menudo avanza lentamente, sigilosamente, y, si se genera suficiente impulso, puede convertirse en una avalancha. Unidos, podemos aprovechar este impulso”.

Más tarde resultó que las acusaciones de violación eran falsas.

Tras graduarse, se mudó a Washington y, para 2009, trabajaba para Jeff Sessions, entonces senador por Alabama. El Sr. Miller ha recorrido un largo camino desde su trabajo como miembro del personal del Senado, quien inundaba regularmente los buzones de correo de Washington con historias de terror sobre inmigrantes indocumentados.

Lo que entonces parecían pesadillas xenófobas nocturnas de un miembro anónimo del personal, pasó desapercibido como lo que realmente eran: un conjunto de creencias profundamente arraigadas que impulsaron la 1ra. campaña presidencial del Sr. Trump y, posteriormente, le ayudaron a asegurar su 2do. mandato.

Después de acumular suficiente poder para dar forma a la ofensiva de la Administración sobre la inmigración a USA y menospreciar a comunidades enteras de inmigrantes, así como a sus hijos, el Sr. Miller se hace eco de los objetivos de política exterior del Sr. Trump.

(…) Ambos pasaron los 4 años que el Sr. Trump estuvo fuera del poder hablando casi a diario, "hablando sobre cómo podría ser la agenda de un 2do. mandato antes de que muchos de nosotros siquiera soñáramos con un 2do. mandato", dijo el senador Jim Banks, republicano por Indiana.

El Sr. Banks calificó al Sr. Miller como "el hombre más inteligente que he conocido en Washington" y afirmó que este había hecho sacrificios para cumplir con su labor, incluyendo enfrentar amenazas y mudar a su familia a una residencia militar en Washington. Aseguró que el Sr. Miller no iba a ceder.

“A menudo se le representa como un ideólogo”, dijo el Sr. Banks. “Es increíblemente pragmático”.

Al menos un republicano ha criticado públicamente los comentarios del Sr. Miller sobre Groenlandia. El representante Don Bacon, congresista republicano jubilado de Nebraska, calificó los comentarios del Sr. Miller de "realmente estúpidos".

En X, el Sr. Bacon dijo: "No hay ninguna ventaja en menospreciar a nuestros amigos. Pero está causando heridas que tardarán en sanar". (…)".

