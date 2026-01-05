Tras las esquirlas del ataque estadounidense en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump amenazó con otra incursión libertadora contra el narcoterrorismo de izquierda en Colombia y a Cuba, al mismo tiempo que renovó su reclamo sobre Groenlandia por motivos de “seguridad nacional”. Ante su retórica belicista para anexar la isla del Ártico, el gobierno groenlandés, bajo la administración danesa, le respondió con contundencia este lunes.
Groenlandia responde a Donald Trump tras Venezuela: "Se acabaron las fantasías de anexión"
El líder de Groenlandia, territorio autónomo danés, sentenció este lunes que "ya es suficiente" con el discurso de anexión, mientras que los aliados europeos de Dinamarca expresaron que el futuro de la isla ártica debe ser determinado por el propio pueblo groenlandés, rechazando categóricamente los comentarios de Donald Trump.
El domingo, el mandatario de Estados Unidos argumentó que su país necesita anexar Groenlandia por “seguridad nacional” debido a la presencia de buques chinos y rusos en la zona, apenas unas horas después de que la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, instara a la Casa Blanca a "poner fin a las amenazas" sobre una posible anexión.
“Necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. En este momento es un lugar muy estratégico, lleno de barcos rusos y chinos", declaró Trump a bordo del avión presidencial, el Air Force One.
Donald Trump infinge el Derecho Internacional para "salvar" a Venezuela: ¿qué dirá sobre Groenlandia?
El actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, volvió a retomar su retórica injerencista sobre Groenlandia un día después de que las fuerzas especiales estadounidenses bombardearan cuarteles militares en Venezuela y capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar en Caracas bajo el supuesto objetivo de desmantelar al narcoterrorismo.
"Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque", advirtió el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los venezolanos y a su líder interina, Delcy Rodríguez, cuando regresaba en el Air Force 1 a Washington desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.
Trump presiona a la administración venezolana, liderada interinamente por Delcy Rodríguez, para un "acceso total" al petróleo de Venezuela, el cual asegura que fue "robado a Estados Unidos". Además, anticipó más ataques y una "situación peor que la de Maduro" si no se doblegan a los designios de Washington.
La operación estadounidense en la soberanía de Caracas fue celebrada por muchos venezolanos en el exilio, quienes se habían visto obligados a abandonar su país debido a la persecución del régimen y las difíciles condiciones económicas. Sin embargo, avivó la preocupación de otros países, como Colombia, Cuba, México y Dinamarca, que se encuentran en un encono con Trump por Groenlandia, isla que el líder republicano pretende anexar.
Cuando se le mencionó a Groenlandia, Trump se rehúso de entrada a hablar de ello. "No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania... Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días", deslizó.
Por su parte, en el vuelo de regreso a Mar-a-Lago, Trump también volvió a lanzar artillería pesada contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien tildó de "enfermo" y afirmó que "le gusta fabricar cocaína y mandarla a Estados Unidos". Además, amenazó con que Petro sería el "próximo".
"No va a seguir haciéndolo mucho tiempo, te lo aseguro", repitió Trump. Cuando se le consultó si esto significaba que habría una operación estadounidense en Colombia similar a la de Venezuela, se limitó a decir que " le suena bien", porque en Colombia "han matado a muchas personas".
Al ser consultado sobre Cuba, Trump se refirió a la isla como un país que "siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela" y anticipó que caerá por sí sola debido a que "no recibirá ese dinero y no tendrán ingresos". "Cuba está a punto de caer", auguró Trump sobre la isla presidida por Miguel Díaz-Canel.
"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque los estupefacientes se están filtrando desde allí. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México", afirmó también Trump.
