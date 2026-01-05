Groenlandia responde a Donald Trump tras Venezuela: "Se acabaron las fantasías de anexión"

"Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque", advirtió el domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los venezolanos y a su líder interina, Delcy Rodríguez, cuando regresaba en el Air Force 1 a Washington desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump pone el foco en Cuba y Colombia, además de en Groenlandia.

Trump presiona a la administración venezolana, liderada interinamente por Delcy Rodríguez, para un "acceso total" al petróleo de Venezuela, el cual asegura que fue "robado a Estados Unidos". Además, anticipó más ataques y una "situación peor que la de Maduro" si no se doblegan a los designios de Washington.

La operación estadounidense en la soberanía de Caracas fue celebrada por muchos venezolanos en el exilio, quienes se habían visto obligados a abandonar su país debido a la persecución del régimen y las difíciles condiciones económicas. Sin embargo, avivó la preocupación de otros países, como Colombia, Cuba, México y Dinamarca, que se encuentran en un encono con Trump por Groenlandia, isla que el líder republicano pretende anexar.

Las tropas danesas practican la búsqueda de amenazas potenciales durante un ejercicio militar mientras las unidades de la guardia nacional danesa, sueca y noruega, junto con tropas danesas, alemanas y francesas, participan en ejercicios militares conjuntos en Kangerlussuaq, Groenlandia, el 17 de septiembre de 2025.

Cuando se le mencionó a Groenlandia, Trump se rehúso de entrada a hablar de ello. "No quiero hablar de Groenlandia. Hablemos de Venezuela, Rusia, Ucrania... Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días", deslizó.

Por su parte, en el vuelo de regreso a Mar-a-Lago, Trump también volvió a lanzar artillería pesada contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien tildó de "enfermo" y afirmó que "le gusta fabricar cocaína y mandarla a Estados Unidos". Además, amenazó con que Petro sería el "próximo".

"No va a seguir haciéndolo mucho tiempo, te lo aseguro", repitió Trump. Cuando se le consultó si esto significaba que habría una operación estadounidense en Colombia similar a la de Venezuela, se limitó a decir que " le suena bien", porque en Colombia "han matado a muchas personas".

Al ser consultado sobre Cuba, Trump se refirió a la isla como un país que "siempre ha sobrevivido gracias a Venezuela" y anticipó que caerá por sí sola debido a que "no recibirá ese dinero y no tendrán ingresos". "Cuba está a punto de caer", auguró Trump sobre la isla presidida por Miguel Díaz-Canel.

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque los estupefacientes se están filtrando desde allí. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México", afirmó también Trump.

