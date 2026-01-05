La billetera virtual de Banco Provincia arranca el año con un paquete de promociones que busca aliviar el golpe que enero suele propinar a la economía familiar. Mientras las vacaciones transcurren y los gastos se acumulan, Cuenta DNI se presenta como una herramienta concreta para estirar los pesos en rubros tan diversos como gastronomía, combustible y productos de primera necesidad.
ATENCIÓN
Banco Provincia tomó una decisión clave sobre Cuenta DNI para 2026: Qué deben saber los usuarios
Banco Provincia activó una nueva tanda de descuentos con Cuenta DNI para el arranque del año. Qué rubros entran en la promo.
La estrategia no es nueva, pero sí resulta más ambiciosa que en temporadas anteriores. El banco provincial decidió ampliar su abanico de beneficios sumando marcas que forman parte del ADN veraniego de la costa bonaerense y apostando a descuentos que, en algunos casos, llegan hasta el 40% de reintegro.
Lo interesante de esta propuesta radica en la diversificación. No se limita a un sector específico ni a un día puntual de la semana, sino que distribuye los beneficios a lo largo de los siete días, segmentando por tipo de comercio. Así, quien planifique sus compras puede maximizar los ahorros según el calendario de descuentos.
Qué beneficios ofrece Cuenta DNI durante el mes de enero
- Marcas del verano con presencia fuerte en la costa: Los usuarios obtienen un 25% de ahorro diario en comercios emblemáticos como Freddo, Havanna, Manolo, Atalaya, Chichilo y El Topo, entre otros. También se suman balnearios reconocidos: Torreón del Monje, Guardalavaca, Hanalei y Marbella. El tope de reintegro asciende a $10.000 semanales por marca, lo que implica un margen considerable para quienes frecuentan estos espacios durante sus días de descanso.
- Full YPF los fines de semana: Sábados y domingos, la billetera virtual permite acceder a un 25% de descuento en locales adheridos de la cadena, con un límite de $8.000 por semana. Vale aclarar que la promoción excluye la compra de combustibles, por lo que aplica únicamente en productos de conveniencia, cafetería o tienda.
- Comercios de barrio y carnicerías los viernes: Acá el reintegro alcanza el 20%, con un tope de $5.000 por jornada. Para llegar a ese límite, hay que consumir $25.000 en el día. Una alternativa directa para quienes prefieren comprar cerca de casa.
- Supermercados durante toda la semana: Sin importar el día, las cadenas adheridas mantienen descuentos activos. Es una de las promociones más flexibles porque no restringe horarios ni jornadas específicas.
- Ferias y mercados bonaerenses: Este beneficio ofrece el porcentaje más alto, con un 40% de reintegro todos los días, con un tope semanal de $6.000.
- Universidades bonaerenses: Los comercios dentro de campus universitarios también entran en la grilla, con un 40% de ahorro diario y el mismo tope de $6.000 por semana.
- Librerías: Los lunes y martes, los usuarios contarán con la oportunidad de obtener un 10% de descuento sin límite de reintegro. Ideal para material escolar, libros de texto o cualquier compra vinculada al colegio.
- Farmacias y perfumerías los miércoles y jueves: Mismo porcentaje que el rubro anterior, sin tope de reintegro. Una ventaja para artículos de cuidado personal, medicamentos de venta libre y productos de higiene.
------------------------------