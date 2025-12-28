Apenas tres días después de que saliera a la luz el escándalo del supermercado Carrefour, Pilar volvió a sacudirse con nuevas revelaciones que ponen en jaque la confianza del consumidor. El día 26 de diciembre, cuando todavía resonaban los ecos de las irregularidades detectadas en las sucursales de la cadena francesa, los inspectores municipales decidieron ampliar la búsqueda y lo que encontraron superó cualquier pronóstico: dos supermercados Día y el mayorista Vital exhibían condiciones iguales o incluso peores que las que habían motivado las sanciones del 23.
"CORTES DE CARNE APOYADOS EN EL PISO"
Peor que Carrefour: Las sucursales de Día y Vital que están complicadas
El operativo que arrancó en Carrefour terminó destapando problemas también en Día y Vital, con actas, advertencias y mercadería decomisada.
Para ponerlo en perspectiva, recordemos que ese martes previo a Noche Buena, dos locales de Carrefour —el de ruta 8 y el de Paseo Champagnat— habían quedado bajo la lupa por falta de higiene, productos vencidos y fallas estructurales graves. Pero lo que nadie imaginaba es que eso era solo el inicio de una historia mucho más grande.
El viernes 26 de diciembre, el Cuerpo Único de Inspectores del Municipio llevó adelante un operativo de rutina que tocó tres establecimientos más: los locales de Día en Avenida Tratado del Pilar y en Villa Rosa, más el supermercado mayorista Vital, ubicado en Panamericana Km 49.5. Lo que apareció ahí fue una seguidilla de irregularidades tan extensa que cuesta creer que estos lugares operaban día tras día vendiendo alimentos al público.
Arranquemos por lo más visible y perturbador: mercadería vencida, expuesta tranquilamente en las góndolas, como si nada. Envases dañados con el producto directamente exhibido, sin ningún tipo de protección.
Qué encontraron los inspectores en Día y Vital
La situación en el sector de carnicería resultó todavía más escalofriante. Cortes de carne apoyados directamente en el piso. No en una bandeja, no en una mesada, no en ninguna superficie mínimamente higiénica, sino que en el suelo.
Pero las fallas no se limitaban a lo que podías ver caminando por los pasillos. Detrás de escena, el panorama era igual de preocupante. Falta total de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua que utilizan en los establecimientos, y heladeras que no mantenían la refrigeración adecuada para productos con cadena de frío, integraron el listado que los inspectores debieron redactar.
Adentro de los depósitos, el desorden y la falta de higiene reinaban sin control. Residuos domiciliarios acumulados por doquier, canillas de manipulación de alimentos completamente inadecuadas, y empleados trabajando sin la ropa reglamentaria que exige la normativa, eran tan solo otras de las irregularidades detectadas.
La advertencia tras los controles
Las autoridades municipales fueron tajantes. Desde la Secretaría de Control de Inspecciones y Habilitaciones del Municipio explicaron que estas fallas "podrían afectar la seguridad y salubridad de los consumidores, como la calidad de los productos comercializados en el establecimiento".
La respuesta oficial no se hizo esperar. En los tres supermercados se labraron actas de infracción y se procedió al secuestro inmediato de toda la mercadería en mal estado. Pero además, el Municipio fue contundente al informar que se exigió corregir "de manera inmediata las irregularidades, bajo apercibimiento de proceder a la clausura de los establecimientos".
Lo que empezó como una inspección de rutina terminó revelando que el problema detectado en Carrefour días atrás no era un caso aislado, sino apenas la punta del iceberg. Ahora, con Día y Vital sumándose a la lista negra, queda claro que estamos frente a una problemática más extendida de lo que cualquiera hubiera querido admitir.
-------------------------------
Más contenido en Urgente24
La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya
Europa pierde terreno: China se queda con el negocio gourmet
Banco Provincia habilitó esto en Cuenta DNI y causó furor
Explosiva amenaza de Mauro Icardi contra periodistas: "Van a tener que cambiar de profesión"