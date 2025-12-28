Peor que Carrefour: Las sucursales de Día y Vital que están complicadas

Pero las fallas no se limitaban a lo que podías ver caminando por los pasillos. Detrás de escena, el panorama era igual de preocupante. Falta total de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos del agua que utilizan en los establecimientos, y heladeras que no mantenían la refrigeración adecuada para productos con cadena de frío, integraron el listado que los inspectores debieron redactar.

Adentro de los depósitos, el desorden y la falta de higiene reinaban sin control. Residuos domiciliarios acumulados por doquier, canillas de manipulación de alimentos completamente inadecuadas, y empleados trabajando sin la ropa reglamentaria que exige la normativa, eran tan solo otras de las irregularidades detectadas.

La advertencia tras los controles

Las autoridades municipales fueron tajantes. Desde la Secretaría de Control de Inspecciones y Habilitaciones del Municipio explicaron que estas fallas "podrían afectar la seguridad y salubridad de los consumidores, como la calidad de los productos comercializados en el establecimiento".

La respuesta oficial no se hizo esperar. En los tres supermercados se labraron actas de infracción y se procedió al secuestro inmediato de toda la mercadería en mal estado. Pero además, el Municipio fue contundente al informar que se exigió corregir "de manera inmediata las irregularidades, bajo apercibimiento de proceder a la clausura de los establecimientos".

Lo que empezó como una inspección de rutina terminó revelando que el problema detectado en Carrefour días atrás no era un caso aislado, sino apenas la punta del iceberg. Ahora, con Día y Vital sumándose a la lista negra, queda claro que estamos frente a una problemática más extendida de lo que cualquiera hubiera querido admitir.

image

-------------------------------

Más contenido en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

Europa pierde terreno: China se queda con el negocio gourmet

Banco Provincia habilitó esto en Cuenta DNI y causó furor

Explosiva amenaza de Mauro Icardi contra periodistas: "Van a tener que cambiar de profesión"