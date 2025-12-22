Banco Provincia habilitó esto en Cuenta DNI y causó furor

En cuanto a los números, la línea permite acceder hasta $2.000.000, con plazos de 3, 6, 9 o 12 meses. Ahora bien, es importante tener en cuenta que aparece una diferencia sustancial según el perfil del solicitante, quienes cobran su sueldo o jubilación en el Banco Provincia acceden a una tasa fija del 56% anual, mientras que el resto de la clientela arranca desde el 65% de Tasa Nominal Anual. Las cuotas se descuentan automáticamente de la cuenta asociada, eliminando cualquier gestión adicional mes a mes.