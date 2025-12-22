Carlos Presti vs. César Milani: 2 FFAA muy diferentes

ministro Presti y Milei. Javier Milani y Carlos Presti.

César Milani

Estas apreciaciones contrastan con el posteo de Milani en X:

"La verdadera situación de las Fuerzas Armadas, muy lejos del relato oficial.

Las Fuerzas Armadas atraviesan una crisis humana e institucional sin precedentes. En los últimos días se registraron tres suicidios dentro de las fuerzas, es el reflejo brutal de un sistema que rompió a su gente. Mientras tanto, los altos mandos miran para otro lado, acompañan en silencio y legitiman el mayor recorte de la historia reciente. Se ha construido, con total indiferencia, un ejército de pobres, donde miles de militares sobreviven como pueden con total resignación.

No hace falta aclarar que si este escenario ocurriera bajo un gobierno peronista, las cúpulas estarían muy nerviosas. Pero con los “libertarios” eligen callar y obedecer sumisos. Eso sí, ahora la Fuerza Aérea tiene aviones nuevos… financiados con el hambre, la salud y la dignidad de los hombres y mujeres que visten el uniforme.

No es ni más ni menos que lo que venimos sosteniendo desde que empezó este gobierno, hay una política deliberada de vaciamiento de las FFAA. No es casualidad. En lo que va del gobierno más de 15.0000 efectivos entre oficiales, suboficiales y soldados voluntarios pidieron la baja. Eso no es rotación, es un éxodo. Se pierde experiencia, adiestramiento, doctrina y capacidad operativa. El gobierno de Milei está empujando a la calle a quienes deberían ser los pilares de la defensa nacional.

Lo que está ocurriendo no es improvisación ni torpeza administrativa. Es una estrategia premeditada de achicamiento del aparato militar. Se reduce personal, se quiebra su obra social, se remata y desguaza la industria para la defensa, se asfixia económicamente, se destruye el horizonte profesional y, mientras tanto, se vende como “eficiencia” lo que en realidad es un desmantelamiento planificado.

Luego, con un pequeño porcentaje de todo ese “ahorro” se compran los F16 y se vende el relato de unas FFAA en ascenso con los videos faranduleros del paupérrimo ex ministro Petri.

El resultado de este proceso serán Fuerzas Armadas debilitadas, dependientes y funcionales a potencias extranjeras sin ninguna capacidad real de defender su soberanía."

¿A quién cree Ud. que le creen los militares en este contexto?

César Milani, el general que ascendió con los K gracias a la información de inteligencia César Milani.

Inversión en las FFAA

Presti remarcó que el presidente Javier Milei le pidió "robustecer las Fuerzas Armadas" y replicó que "necesitamos que las Fuerzas Armadas sean robustecidas, estén fuertes para acompañar el crecimiento del país".

Él agregó que se debería "mejorar sus capacidades, tener el equipamiento adecuado y estar en condiciones de cumplir con las misiones que tienen las Fuerzas Armadas dentro del sistema de seguridad que es la de garantizar la soberanía".

En cuanto a la adquisición de los aviones F-16, analizó que "han sido una compra soberbia que ha hecho nuestro país" y lamentó que "mucho tiempo hemos tenido desinversión en las Fuerzas Armadas".

En cambio, acerca de la inversión en las FFAA, Milani ya se había pronunciado:

"La propaganda del gobierno de Milei miente descaradamente sobre la inversión militar. Hablando específicamente del Ejército Argentino desde 1990 no hubo un período con una ejecución presupuestaria y una inversión real comparable a mi gestión (2013–2015). Gracias al gobierno de Cristina Kirchner ejecutamos más del 95 % del presupuesto, realizamos más de 1.200 obras, modernizamos cuarteles, arsenales y polvorines, ampliamos la logística y adquirimos equipamiento, vehículos, helicópteros y sistemas que ningún otro JEMGE logró en tres décadas.

Quienes critican sin saber ocultan que antes de 2013 el Ejército no superaba el 60% a 70 % de ejecución, que la crisis de 2001 destruyó la inversión y que después de 2015 la devaluación y el ajuste paralizaron todo. Ni el FONDEF logró acercarse a lo hecho en esos dos años. Y para completar el cuadro el gasto consolidado en Defensa bajo el actual gobierno de Milei (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) está por debajo del de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Desafío al gobierno a mostrar datos que desmientan todo lo dicho aquí. La actual gestión de defensa es pauperrima por cientos de razones, son pura propaganda política berreta."

¿A quien creerle?

milei-F16 F-16, los hermanos Milei y el ex ministro Luis Petri.

Suicidios y salarios

El ministro Presti se refirió a la serie de suicidios que se sucedieron en las últimas semanas, donde murieron 6 oficiales. "Nos preocupa muy de hondo porque es personal propio, humanamente nos duele".

Al respecto, Presti afirmó que "hemos activado todos los protocolos que tenemos para hacer frente a esta situación" y confió que "alguno" de los agentes que perdieron la vida "puede que haya tenido problemas de juego".

En cuanto a la equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, él sostuvo: "No podemos pretender tener salarios adecuados cuando el país viene de ser un país empobrecido con décadas de desinversión. Un país cuya economía no funcionaba. Recién ahora estamos teniendo un país funcional".

Además, subrayó que "el tema de los salarios es histórico, es de décadas" y justificó que "lleva un proceso poder adecuarlos".

Sobre el estado en el que se encuentra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOFSA) anticipó: "Tengo la certeza que la solución que voy a presentar en el día de mañana al jefe de Gabinete va a ser exitosa".

Milani había afirmado:

"La única verdad es la realidad. Una gestión de defensa que hunde en la miseria más absoluta a quienes integran las Fuerzas Armadas y les quita incluso el derecho a una atención de salud digna, a partir del quebranto de su obra social.

Mientras tanto, se anuncia la compra de aviones financiadas mediante recortes presupuestarios a los salarios del personal uniformado, el abandono del mantenimiento de las unidades, el desguace de la industria de defensa, el recorte en equipamiento individual y racionamiento de la tropa, entre tantos otros."

