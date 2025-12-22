AGN: Asumieron los auditores, el PRO vuelve a protestar pero LLA dice que está todo OK

ritondo Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados. NA

Ante el hecho consumado, Ritondo ahora presentó una queja administrativa en la AGN en la que advirtió que las designaciones carecen de competencia funcional, vulneran el debido proceso parlamentario y el principio de legalidad, lo que determina la nulidad de los actos dictados en consecuencia.

“Del mismo modo que corrieron desesperados para votar a las 2:55 de la madrugada, hoy volvieron a apurarse para consumar una jura irregular”, acusó el jefe del bloque de Pro Cristian Ritondo, quien insistió en que las tres designaciones en la AGN “nacen viciadas de nulidad, con resoluciones fechadas antes de que existiera la votación y con una causa judicial de amparo ya en trámite”.

“No se trata de una discusión política, sino de legalidad, debido proceso y respeto por la Constitución. La AGN es un organismo de control y transparencia. De ningún modo se puede avalar la incorporación de miembros de forma inconstitucional, de madrugada y a las apuradas”, cuestionó Ritondo.

Olmos, encargado de tomarle el juramento de los nuevos auditores, sostuvo que el trámite “se hizo de acuerdo a derecho y en cumplimiento de la resolución adoptada por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación”. “Es un acto institucional de trascendencia, ya que comienza a funcionar correctamente el órgano constitucional de control externo”, sostuvo.

En esto ya había coincidido el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien rechazó que hubiera alguna irregularidad ya que, si bien la AGN no estaba en el temario de extraordinarias, hubo una mayoría que decidió incorporarlo.

Embed "Juegan los números, juegan las mayorías y ocurrió de esta manera. Es parte de la vida política", dijo Martín Menem, presidente de la Cam, de Diputados, sobre la designación de auditores para AGN, en acuerdo con UxP. ElPRO presentó un amparo. pic.twitter.com/7WOGNv9Rml — Elecciones Argentina 2025 (@ArgElecciones) December 22, 2025

"Se hizo todo como corresponde, hubo un apartamiento del reglamento, hubo 3 cuartas partes, se introdujo el tema, se trata y forma parte de la manera en la que se eligen los auditores, Juegan los numeres, las mayorias y ocurrió de esta manera. Es parte de la vida política", dijo Menem en diálogo con El Observador Radio.

Ritondo había señalado en el recinto a Menem por lo que consideró un incumplimiento de acuerdos, lo que el riojano negó durante el mismo reportaje, al mismo tiempo que remarcó que tiene una "excelente relación" con Ritondo.

Más contenido de Urgente24

$LIBRA: Un acuerdo confidencial que insinúa que Milei sabe más de lo que dice

Con CFK internada, el kirchnerismo hace 'crac': Mayra Mendoza vs. Juan Grabois

Caos en el Senado: Carteles truchos, cerrajeros, peleas y una guerra desatada por los despachos

Cristina Kirchner sigue internada: El dato clave que reveló el último parte médico