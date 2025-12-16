La Cámara de Diputados sumó un nuevo actor en su esquema parlamentario. Con una comunicación formal elevada a la Presidencia del cuerpo, el diputado Cristian Ritondo confirmó la creación del interbloque Fuerza del Cambio, un armado que reúne a legisladores del PRO, la UCR y fuerzas provinciales, y que contará con 22 integrantes.
Ritondo deja de presidir solo el bloque PRO y pasa a liderar "Fuerza del Cambio": Quiénes lo integran
Cristian Ritondo le envió una carta Martín Menem en la que le comunicó la creación del espacio Fuerza del Cambio. Un nuevo interbloque se suma a la Cámara.
La conformación fue notificada mediante una nota enviada al titular de la Cámara baja, Martín Menem, en la que se detalló la integración y las autoridades del nuevo espacio. Ritondo, actual jefe del bloque PRO, asumirá la conducción del interbloque con el objetivo de coordinar posiciones legislativas entre los distintos sectores que lo integran.
Qué diputados integran Fuerza del Cambio
El armado combina representaciones nacionales y provinciales: 12 diputados del PRO, seis de la Unión Cívica Radical, dos del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), la diputada Karina Banfi por Adelante Buenos Aires y José Luis Garrido por el bloque Por Santa Cruz. La diversidad interna busca fortalecer el peso político del espacio en un escenario parlamentario fragmentado.
En la estructura de conducción, la radical mendocina Pamela Verasay ocupará la vicepresidencia del interbloque, mientras que el rol de secretario parlamentario quedará en manos de Javier Sánchez Wrba. La designación apunta a garantizar equilibrio entre las fuerzas que conforman la alianza legislativa.
Con esta configuración, Fuerza del Cambio alcanza la misma cantidad de bancas que el interbloque Provincias Unidas. Esa paridad reaviva la disputa por la vicepresidencia tercera de la Cámara de Diputados, un cargo clave en el organigrama institucional del cuerpo.
La definición sobre ese lugar en la conducción parlamentaria quedó pendiente tras la sesión preparatoria del pasado 3 de diciembre y será resuelta en la próxima sesión, según el acuerdo alcanzado entre los distintos espacios. En ese marco, la aparición del nuevo interbloque agrega una variable más a la negociación política dentro de la Cámara baja.
La carta que envió Ritondo a Menem
