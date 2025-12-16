Ritondo deja de presidir solo el bloque PRO y pasa a liderar "Fuerza del Cambio": Quiénes lo integran

La definición sobre ese lugar en la conducción parlamentaria quedó pendiente tras la sesión preparatoria del pasado 3 de diciembre y será resuelta en la próxima sesión, según el acuerdo alcanzado entre los distintos espacios. En ese marco, la aparición del nuevo interbloque agrega una variable más a la negociación política dentro de la Cámara baja.

La carta que envió Ritondo a Menem

7005-D-2025

__________________________

Más noticias en Urgente24:

Vendió un tractor a Toviggino, nunca cobró y terminó denunciado: El insólito caso que salpica a la AFA

Reforma laboral: A quiénes alcanzaría si se aprueba y qué cambia para los contratos vigentes

Del Javier Milei 2023 queda poco: Cambios de funcionarios clave y negociaciones en el Congreso