Del Javier Milei 2023 queda poco: Cambios de funcionarios clave y negociaciones en el Congreso

El Javier Milei de 2023 y el recuerdo del Gabinete original. (Foto: Presidencia).

El Javier Milei de 2023 y el recuerdo del Gabinete original. (Foto: Presidencia). 

El Javier Milei de 2023 y el recuerdo del Gabinete original. (Foto: Presidencia).&nbsp;

El Javier Milei de 2023 y el recuerdo del Gabinete original. (Foto: Presidencia). 

Fuertes cambios en la administración de Javier Milei, con pocos integrantes del cuadro original en pie. Avanzan las tratativas en el Congreso.

16 de diciembre de 2025 - 13:48

MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025. Una ola de cambios se desató en el gobierno de Javier Milei esta semana, con varias eyecciones de funcionarios y ascensos que cambian el esquema de poder. A lo concretado tras las elecciones, se sumaron los traspasos en ARCA que quedó en manos de Andrés Vázquez (DGI) y el Banco Nación, que pasó a control de Darío Wasserman.

Las salidas dejaron una última y pequeña porción del cuadro original de funcionarios del Gobierno nacional en su lugar desde 2023. Los principales sobrevivientes son el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y la ministra de Capital Humano Sanda Petovello, actores que lucen centrales en la administración Milei, ocupan sus cargos originales y que parecen irremplazables para el presidente, al igual que su hermana Karina Milei.

Mientras tanto, el oficialismo acelera las tratativas para blindar los proyectos de reformas ante la avanzada de la oposición, que intenta diagramar una resistencia. Con la primera minoría asegurada, la prosperidad de los proyectos oficiales dependerá de la capacidad de sostener el apoyo de los gobernadores de cara a fin de año.

Luis Caputo en X.
Luis Caputo en X.

Luis Caputo en X.

Redes de U24: La reforma laboral se recalienta en los medios

El periodista Diego Sehinkman, conductor de TN y psicólogo, no pudo contener la discusión entre el sindicalista Julio Piumato y el exdiputado nacional Martín Tetaz.

El episodio ocurrió en “Solo una vuelta más”, donde el debate por la reforma laboral empezó a calentarse fuerte.

Todo indica que en el recinto las posiciones serán todavía más antagónicas y el clima, mucho más encendido.

Pablo Toviggino, cada vez más complicado

Las autoridades de la AFA se complican cada vez más. Y es que en medio de la guerra entre Claudio Chiqui Tapia, Pablo Toviggino, Estudiantes de la Plata y el gobierno de Javier Milei, ahora se suman nuevos y escandalosos datos sobre negocios fallidos y presuntas estafas que los involucra.

Una operación comercial que parecía rutinaria terminó convertida en una causa judicial con acusaciones cruzadas y un reclamo millonario. Fabián Gustavo López, jugador de polo y comerciante de caballos radicado en Saladillo, asegura que le vendió un tractor a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por 50.000 dólares, pero que jamás cobró ese dinero.

El consumo, fuera del radar de Javier Milei

La actividad láctea es una de las más impactadas por la caída del consumo y la pérdida de poder adquisitivo, al punto que a hoy se siguen sumando empresas a la crisis. Ahora es Luz Azul, que está absorbiendo locales de su franquicia y dando mercaderías a los empleados para que no cierren.

La merma en el consumo, más el alza en los costos operativos y las dificultades para hacerse con financiamiento fresco, complicaron fuerte la supervivencia de las empresas de ese segmento, desde Lácteos Verónica hasta SanCor, pasando por La Suipachense y Lácteos Vidal y muchas otras a la que se siguen sumando compañías del rubro lechero.

Luis Caputo celebró, nuevamente, el superávit fiscal

El ministro de Economía repitió el anuncio mensual de superávit fiscal primario y financiero. Según datos oficiales, noviembre registró que el Sector Público Nacional (SPN) tuvo un superávit primario de $2.128.009 millones y un superávit financiero de $599.954 millones.

"El ancla fiscal, pilar fundamental del programa económico, es un compromiso asumido al inicio de la gestión que se mantendrá en el tiempo. El orden macroeconómico ha permitido proteger a los argentinos de los efectos del colapso en la demanda de dinero generado por la volatilidad política", explicó.

Cambios en el Banco Nación

Daniel Tillard dejará de ser el presidente del Banco Nación y será reemplazado por el actual vice de la institución, Darío Wasserman. Wasserman es esposo de la legisladora porteña y titular de LLA de la CABA, Pilar Ramírez, ambos de un vínculo estrecho con Karina Milei.

La salida de Tillard y su reemplazo fueron confirmados en un comunicado del ministerio de Economía, del que depende el Banco Nación.

