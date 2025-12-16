Del Javier Milei 2023 queda poco: Cambios de funcionarios clave y negociaciones en el Congreso

MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025. Una ola de cambios se desató en el gobierno de Javier Milei esta semana, con varias eyecciones de funcionarios y ascensos que cambian el esquema de poder. A lo concretado tras las elecciones, se sumaron los traspasos en ARCA que quedó en manos de Andrés Vázquez (DGI) y el Banco Nación, que pasó a control de Darío Wasserman.
Redes de U24: La reforma laboral se recalienta en los medios
El periodista Diego Sehinkman, conductor de TN y psicólogo, no pudo contener la discusión entre el sindicalista Julio Piumato y el exdiputado nacional Martín Tetaz.
El episodio ocurrió en “Solo una vuelta más”, donde el debate por la reforma laboral empezó a calentarse fuerte.
Todo indica que en el recinto las posiciones serán todavía más antagónicas y el clima, mucho más encendido.
