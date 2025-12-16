Del Javier Milei 2023 queda poco: Cambios de funcionarios clave y negociaciones en el Congreso

Live Blog Post

Redes de U24: La reforma laboral se recalienta en los medios

El periodista Diego Sehinkman, conductor de TN y psicólogo, no pudo contener la discusión entre el sindicalista Julio Piumato y el exdiputado nacional Martín Tetaz.

El episodio ocurrió en “Solo una vuelta más”, donde el debate por la reforma laboral empezó a calentarse fuerte.

Todo indica que en el recinto las posiciones serán todavía más antagónicas y el clima, mucho más encendido.

Embed - Cruce caliente en TN: la reforma laboral sube la temperatura